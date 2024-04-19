В Челябинской области увеличат поддержку молочных хозяйств

На фермах строят доильные залы, коровники и «карусели»

В молочное животноводство идут только сильные духом, поскольку отрасль имеет один из самых длинных сроков окупаемости затрат в АПК — от 10 лет. Для развития молочных ферм и увеличения надоев область увеличит поддержку предприятий в этом году. Дополнительные средства помогут модернизировать коровники, оснастить доильные залы, увеличить поголовье, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

В настоящее время в регионе реализуется сразу несколько масштабных инвестпроектов в отрасли, в результате которых будет обновлено и построено 20 объектов — доильных залов, коровников, родильных отделений. Крупные стройки развернулись в 5 молочных хозяйствах региона, в числе которых СПК «Коелгинское» имени Шундеева И.Н. Здесь уже построены 2 телятника, доильно-молочный блок с родильным отделением, обновлено оборудование. Из последних новинок - установлена современная «карусель» на 72 коровы.





«В доильных залах хозяйства расположены „карусели“ — современные автоматизированные комплексы для доения животных, их главное отличие — высокая производительность. Из последних — „карусель“, рассчитанная на 72 коровы. Процесс доения здесь полностью автоматизирован. Раньше коровы находились на привязном содержании, из-за чего производительность была низкой. Одна доярка обслуживала до 50 голов за смену, сегодня — от 250-ти до 400-от. Обновление оборудования значительно улучшило качество молока», — пояснил глава СПК Анатолий Шундеев.





В планах инвестора увеличить объемы производства молока и обеспечить комфортное содержание на ферме 4 тысяч животных.

«Сегодня в хозяйстве насчитывается более 3,6 тысячи коров, в планах увеличить поголовье до 4 тысяч, что позволит нарастить объемы производства молока. По прошлому годы мы вышли на показатели 33 тысячи тонн. С 1 мая 100% молока, производимого в СПК „Коелгинское“, будет поставляться на переработку на территории Челябинской области», — уточнил Анатолий Шундеев.

Еще одной достопримечательностью хозяйства стало открытие нового родильного отделения, где с одновременно может находиться 6 коров. Современные родильные помещения, которые оснащены необходимым оборудованием для дойки коров, есть далеко не на каждой ферме.





Масштабная модернизация молочной отрасли стартовала в регионе в 2019 года, тогда сразу несколько крупных хозяйств приступили к обновлению производственных помещений и установке нового оборудования. За неполных 5 лет объем инвестиций в отрасль превысил 2,7 миллиарда рублей с учетом компенсации государством 34% от суммы вложений.





В прошлом году на субсидирование капитальных затрат на строительство ферм (капексы) было направлено 291 миллиона рублей. По решению губернатора Алексея Текслера в этом году на строительство и модернизацию новых объектов дополнительно выделено 290 миллионов рублей. В результате общий объем субсидирования по этому направлению составит 585,6 миллиона рублей, что почти в 2 раза больше прошлогодних значений.





Помимо капексов по другим направлениям господдержки будет направлено еще 540 миллионов рублей, сообщили в региональном минсельхозе. В целом на поддержку АПК в 2024 году направят на Южном Урале 2,9 миллиарда рублей.