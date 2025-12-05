В Челябинской области стали эффективнее контролировать качество дорог

Центр дорожных испытаний и исследований теперь работает в разы быстрее

Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований почти 30 лет помогает обеспечивать качество дорожной сети Челябинской области. В марте 2025 года организация переехала в новое современное здание, где впервые объединились все структурные подразделения организации. Здание построили при поддержке Миндора и губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Проверят все составляющие асфальта

Одно из подразделений центра — испытательная лаборатория. Там проверяют все дорожно-строительные материалы, применяемые в дорожном строительстве. За 2025 год через лабораторию прошло около 2000 проб.

Контроль битума в лаборатории представляет собой комплексный анализ с оценкой материала по каждому показателю, поясняет руководитель испытательной лаборатории Сергей Исаков. Битумы, которым предстоит стать надежной матрицей асфальтобетона на региональных дорогах, нагревают, охлаждают, прокалывают иглой, тянут, старят… Специалисты определяют, сможет ли материал эффективно служить в уральском климате.

«Материал проверяется на этапе завоза. Подрядчик начинает возить с щебеночного карьера материал на объект, обращается к нам, мы его проверяем», — поясняет Елена Гончаренко.

«Если у нас все совпадает, то мы состав согласовываем», — пояснили в центре.

Для анализа состава образцов асфальтобетонных смесей используется асфальтоанализатор, который с помощью растворителя отделяет битум от минеральных компонентов, позволяя точно определить их содержание.

Более 1000 выездов на дороги

За дорожно-строительный сезон сотрудники отдела совершают более 1000 выездов на региональные и муниципальные дороги. Для этого центр использует специально оборудованные автомобили — грузопассажирские «Газели» и «Форды». Грузовой отсек в них разделен на секции с креплениями для инструментов и ящиков для проб материалов, чтобы все было надежно зафиксировано во время движения.

Основная задача отдела — обеспечить доставку в лабораторию репрезентативных образцов для независимого контроля качества материалов и работ, выполняемых подрядчиками.

Цифровое сердце транспортного и дорожного комплекса региона

Центральными элементами ИТС Челябинской области стали светофоры на региональных дорогах, детекторы транспортных потоков, автоматические метеостанции, контроль и мониторинг дорожной техники. Все эти компоненты интегрированы в единую цифровую экосистему, обеспечивая непрерывный сбор данных о текущей дорожной обстановке, погодных условиях и работе дорожной техники. Это позволяет не только оперативно реагировать на изменения, но и формировать объективную основу для принятия управленческих решений в режиме реального времени.

Система объединяет около 700 единиц дорожной техники, задействованной в содержании региональных дорог Челябинской области. Подрядчики ведут полный документооборот в платформе ИТС региона — от назначения техники на выполнение работ до приемки выполненных работ. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать как уже выполненные, так и запланированные задачи, формируя прозрачную и объективную картину дорожного хозяйства.

Важнейший компонент ИТС — автоматизированная система управления светофорами.

«Мы можем оптимизировать работу светофорного объекта за счет изменения времени сигнализации фаз зеленого, красного. Это так называемые планы координации», — объясняет Антон Зиновьев.

Видеодетекторы, в отличие от «штрафных» камер, анализируют интенсивность, скорость, плотность потока и задержки транспортных средств. Они создают оперативную картину транспортной ситуации, которая позволяет принимать управленческие решения по оптимизации дорожного движения.

«В следующем году планируется дальнейшее развитие в данном направлении. Выберем наиболее значимые искусственные сооружения, где будут установлены детекторы», — поделился планами заместитель директора.

К платформе ИТС Челябинской области проявили интерес представители ряда профильных ведомств. Например, видеоданные с камер используются для анализа обстоятельств дорожно-транспортных происшествий и помощи в оперативно-разыскных мероприятиях.

Метеостанции, подключенные к системе, передают данные об осадках и дорожных условиях. Информация с них используется не только дорожными службами, но и МЧС для системы оповещения.

Информация, обрабатываемая с метеостанций, детекторов транспорта, о состоянии дорог может применяться при принятии решений по модернизации отдельных участков автомобильных дорог — в частности, при реконструкции пересечений.

В платформе ИТС Челябинской области обеспечивается сбор и обработка информации об автомобильных дорогах, так называемый цифровой двойник. Здесь собрана информация о размещаемых объектах на автомобильных дорогах, начиная от элементов обустройства, дорожной разметки, заканчивая искусственными сооружениями.

Однако рост задач и подключение новых пользователей создают высокую нагрузку на подразделение. В отделе мониторинга сегодня фактически совмещены функции двух направлений: традиционного мониторинга дорог и эксплуатации сложной ИТ-инфраструктуры, включая серверное оборудование и информационную безопасность. Для устойчивого развития этого высокотехнологичного направления назрела необходимость выделить подразделение ИТС и информационной безопасности в отдельные структуры с соответствующим кадровым обеспечением.

В Челябинск приедут специалисты из других регионов

Центр продолжает развитие. В конце апреля следующего года на площадке Южно-Уральского центра дорожных испытаний и исследований планируют провести всероссийский семинар по повышению качества дорожных покрытий «Современные дорожно-строительные материалы. Основные принципы обеспечения долговечности асфальтобетонов». Учеба соберет специалистов со всей страны.

Это позволяет говорить о системном шаге к созданию более долговечных, безопасных и умных дорог Челябинской области.