В Челябинской области открылся форум «Медиагора-2025»

Журналисты, пиарщики и блогеры из разных регионов России встретились в Магнитогорске

Образовательная часть форума «Медиагора» развернулась 8 февраля в арт-пространстве парка «Притяжение» города Магнитогорска. Участники встречи — около 200 представителей медиасферы России. Открытие медийного события ознаменовал старт Кубка СМИ по горнолыжному спорту имени Ольги Давиденко.







Форум открыла общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. В своем выступлении она отметила работу металлургов, а также социальные проекты ММК.

«Суверенность производства подняла голову и продолжает работу, не останавливаясь ни на секунду. И это помогает нам укрепить экономический суверенитет страны. Именно наши рабочие, металлурги, сталелитейщики обеспечивают нам независимость»,— сказала Ирина Текслер.

Она подчеркнула, что мы ежедневно сталкиваемся с результатами труда металлургов: открываем холодильник, микроволновую печь, садимся в машину. Кроме того, металлурги приближают Победу: не зря в Магнитке установлен памятник «Тыл — фронту», когда рабочий передает выкованный меч солдату. И о таких людях надо снимать фильмы и писать песни.

Также Ирина Текслер отметила социальную работу ММК. Именно благодаря предприятию в Магнитке появился парк «Притяжение» с искусственным безопасным озером.

«Такие предприятия взращивают вокруг себя город. И то, как ММК относится к своим социальным обязанностям, социальным проектам — этому надо поучиться. В парк „Притяжение“, например, вложили такие деньги, чтобы просто людям было хорошо. Это и есть социально ответственный бизнес»,— сказала учредитель Фонда 2020.

Отметила Ирина Текслер и инвестиционную привлекательность региона: за последние пять лет Южный Урал перешел с 25-го на 10-е место.

«Когда сюда идут люди, инвестиции — это самый главный показатель»,— подчеркнула она.

Основная тема форума: «Притяжение индустрии». Во время круглого стола журналисты, представители промышленности и госструктур обсуждают темы развития производства на Урале — стальном сердце России. В первую очередь, это вопросы привлечения кадров, промышленный туризм.

Поговорили на форуме и о том, как улучшить взаимодействие журналистов с пресс-службами.

«Несмотря на то, что активно развиваются коммуниции, утрачивается связь журналистов с пресс-службами. История с запросами очень длинная. Простые вопросы журналистов порой ставят пресс-секретарей в тупик. Сейчас у всех каналы, сайты, которые требуют оперативности. И кто быстрее, та тема и звучит в повестке»,— отметила Светлана Зайцева, председатель Союза журналистов Челябинской области.

Участники форума «Медиагора-2025» ждут от него новых знакомств, знаний и впечатлений. Накануне для них был активный день — состоялся Кубок СМИ по горнолыжному спорту им. Ольги Давиденко. Сегодня, 8 февраля, идет погружение в профессиональные темы.

«Медиагора умеет удивлять. Опыт коллег, даже тех, кто работает в смежных с медиа сферах, помогает по-другому посмотреть на то, что ты делаешь каждый день. Вчера мы болели за коллег, которые участвовали в спортивных соревнованиях. Для меня люди, которые встали на сноуборд или на горные лыжи, это великие люди. Болела за все команды. В этом году воспользовалась предоставленной возможностью обучиться этим видам спорта. Мне очень понравилось. От сегодняшнего дня жду крутых спикеров. Послушаю Юлию Зайцеву и Максима Ильяхова. Уверена, что это расширит мое представление о профессии»,— говорит главный редактор газеты «Колос» Уйского района Юлия Нестеренко.

Вечером медийщики узнают итоги Кубка СМИ по горным лыжам и увидят на награждении победителей конкурса профессионального мастерства имени Ольги Давиденко — общественного деятеля и председателя Союза журналистов Челябинской области с 2015 по 2018 год.

Информационным партнером форума выступает медиахолдинг «Первый областной».