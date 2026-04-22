В Челябинской области начали перерабатывать медицинские иглы

Как из отходов получают сталь и пластик

На предприятии «Уралвторресурс» запустили линию по переработке игл от одноразовых шприцев. Оборудование отделяет металлическую часть от пластиковой, измельчает и разделяет на компоненты: пластик и цветной металл. Производительность — до 300 килограммов в час. Раньше такие отходы на предприятии сжигали или завальцовывали в металлические бочки. Теперь они обретают вторую жизнь в Челябинской области.





Как все начиналось

Директор предприятия Денис Песков рассказывает, что идея о переработке возникла давно. Но реализовать ее не могли: не было на примете оборудования.

«Я был уверен, что такой станок должен быть. Начал штудировать ресурсы, общаться с другими организациями. Выяснил, что в Беларуси, где медицинские отходы паспортизируются, кто-то уже покупал подобную установку. Поговорил с теми, кто ее приобрел, они убедили: можно добиться результата», — делится он.

Оборудование купили три месяца назад. Но сразу запустить на полную мощность не получилось: штатные ножи, рассчитанные на мягкий материал и на разделку отходов кабельной продукции, раскалывались от работы со сталью. Металл, который используют на оборонных предприятиях, подошел идеально. Ножи, валы и подшипники усовершенствовали, и теперь оборудование работает без сбоев.





Для работы на линии нужен квалифицированный персонал. Один человек успевает направлять сырье в приемник и фасовать продукт на выходе в мешки. Обслуживает оборудование ремонтная бригада, которая приезжает по первому зову.





Что происходит с иглой

Игла состоит из нержавеющей стали марки 08X18H10 и полипропилена. При обработке они разделяются: металлическая часть становится цветным ломом, пластиковая — сырьем для технических изделий.





Раньше иглы от шприцев можно было только сжечь — других вариантов не было. Предприятие накопило 40 тонн таких отходов, завальцевав их в бочки. Всегда искали пути их переработать.

Теперь вопрос решен. В планах — запустить плавильную печь, чтобы отливать чушки из нержавейки от игл. Выбор уже сделан: это будет индукционная печь для черных и цветных металлов. В ней же можно будет переплавлять составляющие компьютеров.

Цены на сырье

На складах «Уралвторресурса» копят полипропилен, полиэтилен, ПВХ, полистирол, сталь — на все это можно найти потребителя. На предприятии следят за ситуацией с ценами на вторсырье, которые зависят от множества причин, в том числе от мировых событий. Например, из-за событий на Ближнем Востоке закрыли Ормузский пролив. И появилась информация, что на этом фоне подорожают пластмассы.





«Все же на нефти делается, она подорожает. Те же пуговицы делают из нефти, одноразовую посуду. То есть наши полимеры также могут подорожать. Если сегодня цена для реализации вторичных материалов с учетом затрат на обработку не очень комфортная, то на фоне событий полимеры дорожают. И можно будет реализовать их наиболее выгодно. Тогда работа предприятия получается эффективной. И есть возможность строить новые помещения, открывать новые направления», — говорит руководитель.

Также и спрос на сырье подвержен внешнему влиянию.

«Например, одно время хорошо шел полипропилен. Из него делали корпусы для обувных губок, банки для крема, ложки для обуви. Сейчас у партнера, который у нас покупал полипропилен, спад в производстве. И сырье не востребовано», — рассказывает Денис Песков.

ПВХ на поливочные шланги направляются в Стерлитамак. Если лето дождливое, шланги покупают плохо — спад спроса гарантирован.





«Зато партнеров не приходится искать, обзванивать, уговаривать. Они находят нас сами», — обозначает плюсы руководитель организации.

Что поступает на утилизацию

Практически все больницы, медицинские центры, лаборатории, стоматологии и другие клиники Челябинска, а также Башкортостана, Екатеринбурга, Курганской области направляют сюда медицинские отходы в Красноармейский округ: иглы, одноразовый инструмент, маски, перчатки, халаты, пеленки.





Помимо этого, компания специализируется на утилизации промышленных отходов, санкционных товаров, конфиската, архивных документов, биологических отходов.

На промплощадке находится инсинератор. Это высокотемпературная печь, в которой уничтожают санкционную продукцию и те виды отходов, которые подлежат сжиганию. Все фиксируется на камеру. Температура в печи достигает 1200°С.





В одном цехе с печью находится установка, где извлекают ртуть из ртутьсодержащих отходов. В основном это лампы, градусники, термометры. Оператор подает лампочки, они проходят через трубку, потом разделяются, ртуть стекает отдельно. Всего 3 или 4 предприятия в стране из этого получившегося ртутного сорбента делают чистую ртуть, которая уже идет по термометрам, по градусникам. Это 1-й класс опасности — самый высокий.





«Направлением занимается Росатом, а мы будем выступать у них в роли подрядчиков», — уточняет Денис Песков.

В отдельном цехе стоит шредер, который готовит сырье для RDF-топлива. Это топливо используют на цементных заводах России. Шредер измельчает отходы, которые уже не переработать. Для топлива подойдет все, что хорошо горит. Это пластмассы, бумага, картон, текстильные материалы, древесина, резина и кожа.





Немного истории

Предприятие работает с 2004 года, на площадке в Красноармейском районе — с 2014-го. Там производственная площадка разместилась на месте бывшего животноводческого комплекса, который окончательно разрушился еще в 90-х. Таким образом, склады, бывшие базовки, котельные превратились в экотехнопарк.





На предприятии трудится от 30 до 50 человек. В основном люди заняты на сортировке. Есть агломераторщики, дробильщики, шредерщики, операторы печей. Автомобильную технику обслуживает транспортный отдел.





Для работников есть столовая, прачечная. Среди сотрудников — и местные жители, и те, кто приезжает из других территорий. Приезжие работают вахтовым методом, живут в гостинице на территории предприятия.





Переработка игл от шприцев — шаг, который решает одну из многочисленных задач возвращения отходов в хозяйственный оборот. Но и этот один шаг продвигает вперед сферу переработки. То, что раньше уничтожали, теперь приносит пользу.



