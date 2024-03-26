В Челябинской области продолжается активная подготовка к весеннему паводку. По прогнозу специалистов, половодье может пройти по напряженному сценарию. Для снижения риска подтопления территорий спасатели ПСС и сотрудники МЧС начали чернение, распил и подрыв речного льда. В службе показали, как готовят водоемы к весне.

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Распил льда позволяет облегчить прохождение паводка и избежать заторов. Особое внимание уделяют местам расположения важных объектов, мостов и путепроводов.

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За минувшую неделю спасатели трех отрядов ПСС ослабили лед на реках Уй и Берсаут. Площадь работ составила более 3000 квадратных метров. В ближайшее время специалисты проведут работы на реке Сим.

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Также для ослабления льда на водоемах его зачерняют — засыпают почвой, чтобы лед активнее таял. Чернение проведут на реках Сим, Мань-Елга, Юрюзань, Катав, Куса, Кызыл-Чилик, а также на прудах Пластовского района.

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Еще один способ избежать заторов льда — взрывные работы. Их уже провели в Варненском районе. На этой неделе военнослужащие заложат взрывчатку в нескольких местах на реке Сим в Ашинском районе.

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Кроме того, 25 марта подразделения ГУ МЧС России по Челябинской области развернули 26 временных постов наблюдения за уровнями воды.

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Напомним, что пик половодья на большинстве рек региона ожидается с 5 по 15 апреля. Заранее ослабленный выемкой лед равномерно и без заторов проходит вниз по течению. В Челябинске также приступили к прогреву дождеприемных решеток.

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Южноуральцев призывают не выходить на весенний лед. На две тысячи рублей могут оштрафовать рыбаков в Челябинской области. Наказывать рублем будут за выход на водоемы, около которых размещена специальная табличка.

Источники фото: МЧС России по Челябинской области, ИА «Первое областное», поисково-спасательная служба Челябинской области.