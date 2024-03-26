Распил льда позволяет облегчить прохождение паводка и избежать заторов. Особое внимание уделяют местам расположения важных объектов, мостов и путепроводов.
За минувшую неделю спасатели трех отрядов ПСС ослабили лед на реках Уй и Берсаут. Площадь работ составила более 3000 квадратных метров. В ближайшее время специалисты проведут работы на реке Сим.
Также для ослабления льда на водоемах его зачерняют — засыпают почвой, чтобы лед активнее таял. Чернение проведут на реках Сим, Мань-Елга, Юрюзань, Катав, Куса, Кызыл-Чилик, а также на прудах Пластовского района.
Еще один способ избежать заторов льда — взрывные работы. Их уже провели в Варненском районе. На этой неделе военнослужащие заложат взрывчатку в нескольких местах на реке Сим в Ашинском районе.
Кроме того, 25 марта подразделения ГУ МЧС России по Челябинской области развернули 26 временных постов наблюдения за уровнями воды.
Напомним, что пик половодья на большинстве рек региона ожидается с 5 по 15 апреля. Заранее ослабленный выемкой лед равномерно и без заторов проходит вниз по течению. В Челябинске также приступили к прогреву дождеприемных решеток.
Южноуральцев призывают не выходить на весенний лед. На две тысячи рублей могут оштрафовать рыбаков в Челябинской области. Наказывать рублем будут за выход на водоемы, около которых размещена специальная табличка.
Источники фото: МЧС России по Челябинской области, ИА «Первое областное», поисково-спасательная служба Челябинской области.