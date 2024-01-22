В Челябинской области продолжают проверку очистки крыш домов от снега и сосулек. В Магнитогорске с проверкой по дворам отправилась начальник ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Екатерина Емельянова, сообщает администрация города.
В результате осмотра левобережной части города Екатерина Емельянова отметила, что на некоторых домах с козырьков свисают снежные шапки, а с крыш — сосульки, ступени подъездов не очищены от наледи.
После всех проверок в УК будут направлены предостережения о нарушениях жилищного законодательства. Если их проигнорируют, то это может привести к административной ответственности.
В Кыштыме местные компании также продолжают уборку кровель домов от сосулек и снега. К очистке крыш привлекается специальная техника. В общей сложности работы проведены в 294 многоквартирных домах.
В Копейске от наледи и снега очищены более 300 домов. К работе даже привлекаются альпинисты со специальным оборудованием. Особое внимание уделяется социальным объектам.
В администрациях городов отметили, что расчистка внутриквартальных и придомовых территорий, уборка наледи и сосулек с крыш, содержание подъездов — это обязанности управляющих компаний. Жители вправе требовать содержания этих территорий в надлежащем виде. Однако если балконы остеклены, сооружены козырьки и выносы, значит, владельцы квартир должны убрать снег сами.
Добавим, что в Челябинске качество уборки снега проверяют не только на улично-дорожной сети, но и во дворах многоквартирных домов. Как показали проведенные на минувшей неделе проверки, не все управляющие компании добросовестно выполняют свои обязанности и многие дворы до сих пор остаются нечищеными.
Ранее управляющим компаниям Миасса и Златоуста указали на обросшие сосульками крыши. Инспекторы ГЖИ Челябинской области побывали в горнозаводской зоне с проверкой по жалобам местных жителей. Аналогичный рейд прошел в Коркино и Пласте.
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