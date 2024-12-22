В Челябинской области более 600 детей получили подарки в рамках акции «Снеговики-добряки»

И это еще не конечная цифра

Сегодня, 22 декабря, в Челябинске в ЦПКиО имени Гагарина прошел флешмоб благотворительной акции «Снеговики-добряки». Участники — а это целые предприятия, школы, классы, детские сады и просто неравнодушные южноуральцы — сделали больше сотни уникальных снеговиков. А ранее они сами исполняли роли добрых волшебников и дарили подарки детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Подарки получили уже более 600 ребят, и некоторые «снеговики» еще в пути, передает ИА «Первое областное».

Традиционно участниками благотворительной акции стали губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной. В этом году они подарят подарки троим юным челябинцам, борющимся с тяжелыми заболеваниями. Также они поприветствовали всех гостей и поблагодарили их за участие.

«Нет ничего важнее, чтобы дети на Новый год испытывали счастье, и такая возможность у нас есть. Те дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию, им очень важно встретить Новый год и получить подарки. Каждому из вас говорю слова благодарности. У нас целые трудовые коллективы участвуют в этой акции, сотни деток получают подарки. Огромное вам спасибо!»— обратился к собравшимся Алексей Текслер.

Его супруга Ирина подчеркнула, что волшебником может стать любой желающий, и их количество с каждым годом растет.

«Благодарю всю команду „Снеговиков-добряков“. Это большой труд, но и интересный. Благодарю родителей, которые вовлекают в эту акцию своих детей, участвуют школы, спортивные команды, детские сады. Многие отказываются от корпоративов в пользу этих замечательных наших новых традиций»,— добавила общественный деятель.

По традиции, снеговиков делали не только из снега. На площадке появились снеговики из воздушных шаров, елочных веток, хоккейных шайб, досок и других материалов. Участники акции создавали целые семьи снеговиков — все-таки Год семьи идет.

Гости мероприятия также играли в народные игры, пробовали себя в разных соревнованиях, учились чему-то новому на мастер-классах и фотографировались в избе Деда Мороза. Атмосфера получилась по-настоящему праздничной.

