В Челябинской области 49 соцработников стали лауреатами премии губернатора

Дипломы вручил Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил сотрудников системы социальной защиты населения региона. Лауреатами губернаторской премии — за особые заслуги в развитии системы соцзащиты, добросовестный труд и высокие результаты в профессиональной деятельности — стали 49 человек.

Глава региона поблагодарил работников за оказание помощи южноуральцам, которые нуждаются в особой поддержке.

«Сегодняшнюю церемонию начну со слов искренней благодарности вам и вашим коллегам — а это в общей сложности 15 тысяч специалистов, занятых в региональной системе социальной защиты. Вы ведете колоссальную работу, окружаете заботой тех, кто нуждается в поддержке», — обратился Алексей Текслер к гостям церемонии.

Губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день приоритетным остается помощь военнослужащим и их семьям.

«Пока бойцы защищают интересы страны на передовой, наша общая задача — максимально позаботиться об их родных и близких. И конечно, оказать всю необходимую помощь с адаптацией тем, кто возвращается из зоны СВО».

Он напомнил, что 2024 год объявлен президентом Годом семьи и что прошлом году 458 тысяч южноуральских семей (то есть каждая вторая семья) получили социальную поддержку в виде различных денежных выплат.

В этом году значительно расширится круг многодетных семей, имеющих право на помощь из областного бюджета. Для них введена ежегодная выплата по 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника, увеличена ежемесячная компенсация на оплату услуг ЖКХ. Все эти меры поддержки начнут действовать уже с 1 июля. Также с 1 июля вырастет размер ежемесячной региональной выплаты на второго ребенка.

Также в прошлом году значительно увеличен размер выплат на социальную газификацию и расширен круг людей, которые имеют право на льготы. Сейчас это более 20 категорий, включая участников специальной военной операции.

Алексей Текслер подчеркнул важность того, чтобы все меры поддержки были доступными, чтобы люди о них знали и могли получить без лишних сложностей, дистанционно. В Челябинской области уже более 30 социальных услуг переведены в электронный вид, в формат социального казначейства.

Также южноуральцам удобно получать услуги в режиме «одного окна». По такому принципу действуют семейные многофункциональные центры, областной Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО, филиал государственного фонда «Защитники Отечества».

«Наша система соцзащиты с каждым годом становится все более гибкой, проактивной, комфортной для людей. И это, дорогие друзья, прежде всего ваша заслуга. Несмотря на огромный объем работы, вы находите для каждого человека доброе слово, компетентный совет, время ответить на разные вопросы. Спасибо за ваши отзывчивость и терпение, профессионализм и преданность делу», — резюмировал Алексей Текслер.