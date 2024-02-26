В Челябинской области 34 экипажа выступили в гонках по джип‑спринту

Соревнования прошли на территории курорта в Городе L‑Town в Сосновском районе

В Сосновском районе на территории курорта в Городе L-Town прошли необычные состязания — первенство по джип-спринту на внедорожной технике. В гонках приняли участие 34 экипажа, которые боролись за победу в трех категориях. Организатором соревнований выступил автомобильный клуб OFFROAD74, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования прошли 24 февраля. Здесь организаторы заранее подготовили трассу для скоростного маневрирования, очистив ее от снежных завалов.

На старт гонки внедорожников заявились 34 экипажа. В зависимости от мощностей двигателя они состязались в трех категориях: 15 экипажей с мощностью до 150 л. с., 13 экипажей с мощностью свыше 150 л. с. и 5 грузовиков.

Все экипажи проехали по одному одиночному заезду на время. По восемь лучших экипажей с каждой категории боролись за призовые места в парных заездах.

«Эти гонки мы провели в целях популяризации и совершенствования навыков управления автомобилем и его безопасной эксплуатации в различных дорожных условиях. А также хотим привлечь внимание молодежи к техническим видам спорта как форме проведения досуга и пропаганде активного образа жизни на природе», — сообщил Первому областному информагентству председатель оргкомитета мероприятия Сергей Журманов.

К соревнованиям допускались легковые автомобили колесной формулы 4×4, входящие в категорию В российской классификации. В отдельном классе прошли состязания среди грузовиков.

В категории автомобилей мощностью до 150 л. с. призовая тройка выглядит следующим образом:

1. Сергей Мингалев («Хонда»).

2. Алексей Степанов («Шеви-Нива»).

3. Сергей Яхин («Патриот»).

В категории «свыше 150 л. с.» три лучших результата показали:

1. Кирилл Ефремов («Джип»).

2. Василий Варлаков («Рендж-Ровер»).

3. Михаил Самсонов («Паджеро-Спорт»).