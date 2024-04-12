В челябинской лаборатории космических связей приняли поздравления из космоса

Южноуральские студенты увидели принцип работы спутников и антенн

Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, в лаборатории космической связи Южно-Уральского госуниверситета принимали сигналы из космоса, которые преобразовывались в праздничные картинки. Студенты узнали, какие спутники отправляют на орбиту из Челябинска и как работает радиолаборатория, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Лаборатория ЮУрГУ оснащена трансиверами для передачи и приема сигнала и самодельным комплектом антенн на два диапазона 144 и 430 МГц. Они позволяют отслеживать десятки спутников, находящихся на орбите Земли, а также устанавливать связь с космонавтами на борту Международной космической станции.

«Мы хотим показать студентам поздравительные открытки, которые из космоса отправляют спутники, созданные разными вузами страны. Наша антенна ловит сигналы и настраивается на определенный космический аппарат. Мы несколько дней готовились и выбрали объекты, с которыми будем вести связь»,

— рассказал замдиректора по воспитательной работе Высшей школы электроники и компьютерных наук Василий Спицын.

В лаборатории студенты разрабатывают свои собственные спутники и отправляют их в космос. Три аппарата уже побывали в стратосфере, а один спутник в данный момент находится на орбите Земли. В южноуральской радиолаборатории активно набирают новых «спутникостроителей»

«Я часто посещал радиотехнический кружок во Дворце пионеров и школьников. Там мы участвовали в проектах по запуску аппаратов в стратосферу. После чего у нас появилась задача передавать изображения со спутника на Землю, и я начал погружаться в данную тему»,

— говорит студент третьего курса Высшей школы электроники и компьютерных наук Станислав Носов.

В 2025 году Южно-Уральский государственный университет запустит собственный спутник под именем «Челябинск‑290». На нем установят бортовую камеру, которая будет передавать фото Земли из космоса в лабораторию университета в реальном времени. Причем челябинцы смогут управлять космическим аппаратом в пространстве — разворачивать камеру спутника.

«Мы принимали изображения с маленьких спутников, но пасмурная погода помешала нам получить стабильный сигнал и качественную картинку. В ближайшее время мы начнем работы по переоборудованию лаборатории в центр управления полетами. С помощью антенн мы будем управлять спутником „Челябинск‑290“»,

— рассказал руководитель кафедры радиоэлектроники и систем связи Евгений Мельников.

По словам преподавателя, у данной отрасли огромные перспективы. Запуск небольших спутников гораздо дешевле, чем одного большого. Вуз привлекает студентов, чтобы они могли реализовывать свои цели с изучением космоса. С помощью спутников молодые люди изучают вспышки на Солнце, магнитное поле Земли и измеряют уровень радиации.