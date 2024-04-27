В челябинской ГБ № 8 после капремонта открыли отделение гнойной хирургии

Пациентов будут лечить в комфортных условиях на самом современном оборудовании

Более 70 миллионов рублей было направлено на ремонт отделения гнойной хирургии в горбольнице № 8 Челябинска. Накануне отделение вновь начало принимать пациентов. О том, что изменилось благодаря капремонту, — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

Как говорит главврач ГБ-8 Наталья Реминец, в ходе ремонта полностью заменили системы отопления, водоснабжения и канализации, провели новую проводку, установили новую сантехнику, светильники и электроприборы, оборудовали автономную систему вентиляции, систему подачи газов и автоматическую пожарную сигнализацию, заменили оконные и дверные блоки.

«Мы провели перепланировку помещений и разместили все функциональные подразделения: операционные, перевязочную, гнойное отделение, отделение реанимации — в изолированном блоке, что значительно улучшило логистику», — рассказала Наталья Реминец.

На собственные средства — 2,8 миллиона рублей — больница приобрела медицинское оборудование и мебель, в том числе функциональные кровати, столы процедурные, кушетки, шкафы.

Отделение рассчитано на 25 коек круглосуточного пребывания и осуществляет прием пациентов не только Тракторозаводского, но и Ленинского района. Ежегодно здесь проходят лечение до 700 пациентов и проводится более тысячи операций.

В своей работе отделение гнойной хирургии активно использует метод вакуумной терапии ран и метод ультразвуковой кавитации.

«С 2019 года на базе отделений сосудистой хирургии, гнойной хирургии, отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения применяется мультидисциплинарный подход к лечению пациентов, в частности с осложненными формами критической ишемии конечностей, что позволило за последние три года втрое снизить количество ампутаций», — отметила министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

Все специалисты имеют высшие категории и продолжают совершенствовать свои знания, добавила она.