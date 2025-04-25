В челябинской драме поставили «Ревизора»

Версия получилась близкой к тексту и правде жизни

В челябинской драме — премьера. Нестареющая классика, актуальная, кажется, во все времена: гоголевский «Ревизор» в постановке Александра Зыкова. На общественном показе побывали журналисты ИА «Первое областное».

Вся комедия сделана близко к тексту, который образованные люди помнят со школьной скамьи: высокое начальство заштатного уездного городка — воплощение низких пороков, таких как взяточничество (борзые щенки всегда в цене!), казнокрадство, лесть, чинопочитание и низкопоклонство...

Вот только Хлестаков в Челябинске вовсе не недалекий юноша, как это прописано в заметках автора — «приглуповат... говорит и действует без всякого соображения». О нет, в представлении Александра Зыкова это, скорее, ушлый и изворотливый хитрец, который, разобравшись в ситуации, не задумываясь, начинает ею пользоваться.

«Если Хлестаков идиот, тогда он мне просто неинтересен», — говорит режиссер.

Александр Зыков его не оправдывает, нет, но уверен, когда герой говорит о том, что он на дружеской ноге с Пушкиным, то может, и не врет:

«Я был как-то на лекции литературоведа Бонди (Сергей Михайлович Бонди (1891—1983) — советский литературовед, текстолог, пушкинист, доктор филологических наук, профессор МГУ. – Прим. автора) в Московском университете, и он удивлялся, почему Хлестаков такой идиот в спектаклях. Ведь последнее письмо, написанное Тряпичкину, написано человеком — внимание! — круга Чаадаева. Значит, он не врет и про Пушкина. Ну, подвыпил человек, и тут его понесло...»

Кто из нас не бывал в той или иной ситуации в роли Хлестакова, продолжает режиссер:

«Скажу за себя: я был знаком с Окуджавой. Это не была прямо дружба, но это было хорошее знакомство. И когда я говорил, что на дружеской ноге с Окуджавой, я не врал, но можно сказать, что хвастался».



Декораций почти нет — на сцене несколько лавок, пара столов, колонны, герои все время на виду, им некуда спрятаться — а это в любом маленьком городе и сегодня так.

«Рыба мечты лабардан-с» тоже присутствовала

Зато костюмы скупость декораций с лихвой искупают. Кстати, брюки и фраки у героев собраны из разных тканей.

Невольно начинаешь думать: а что они подчеркивают? Двойственную натуру чиновников, чье поведение в мгновение ока перестраивается от нижайшего поклонения с одними до высокомерного снобизма с другими? Или двойные стандарты? Или, может быть, вообще дуализм жизни?..

Плюс одежда героев во втором действии близка к современной. Возможно, и это намек...

Пьеса у Гоголя — комедия. В Челябинске получился спектакль серьезный.

Может, поэтому немного царапнула последняя горькая фраза обманувшегося городничего: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь». Потому что смешно не было. Слишком близко к тексту. Слишком уж близко к правде.