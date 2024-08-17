В челябинском Саду Победы прошел «Пикник для СВОих»

Бойцы и их семьи могли получить ответы на интересующие их вопросы и просто развеяться

Сегодня, 17 августа, в Челябинске во второй раз прошло ежегодное мероприятие «Пикник для СВОих». В Саду Победы, расположенном в Тракторозаводском районе, собрались бойцы СВО, их семьи и просто жители города. Побывал на пикнике и фотокорреспондент ИА «Первое областное».

Гостей мероприятия поприветствовал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. Он поблагодарил организаторов пикника, в числе которых Фонд 2020, Комитет семей воинов Отечества и другие организации, и подчеркнул, что это мероприятие с практическим смыслом.

«Здесь можно получить консультации от специалистов, поговорить с психологами и просто пообщаться. И это правильно, ведь вместе мы едины и вместе мы победим!»— сказал Вадим Евдокимов.

И правда, участники СВО и их семьи сегодня могли решить на пикнике все свои вопросы, поскольку в парк приехали представители министерства социальных отношений, Фонда «Защитники Отечества», Комитета семей воинов Отечества, юристы и психологи. Если не удалось разобраться на месте, вопрос и контакт участника мероприятия был записан для дальнейшего решения и связи.

С удовольствием общалась с гостями один из создателей «Пикника для СВОих», основатель Фонда 2020 Ирина Текслер.

«Мы здесь собираемся для взаимодействия и общения, ведь сейчас вся Россия объединилась, чтобы противостоять тем вызовам, которые стоят перед нами. Мы объединились, чтобы помогать тем, кто сейчас за ленточкой завоевывает победу для нашей страны, а также для того, чтобы помогать их семьям. Мы объединились, потому что организованная помощь намного эффективнее»,— сказала Ирина Текслер.

Она напомнила, что не так давно губернатор Челябинской области Алексей Текслер увеличил единовременную выплату тем, кто подписывает контракт, до 705 тысяч рублей. И вместе с федеральной выплатой сумма составляет более 1,2 миллиона рублей. Кроме того, участники СВО получают единую выплату на детей, компенсацию за детский сад, бесплатное питание в школах, льготы для поступления в техникум и колледжи и многое другое. Также правительство постоянно закупает технику и помогает 35-ти воинским подразделениям.

«А еще губернатор на этой неделе работал в Донбассе и вот только сейчас возвращается. Он встречался с людьми, проживающими в Волновахе и Ясиноватой, где мы помогаем наладить жизнь наших соотечественников. Он встречался с командирами подразделений и привез и туда более 200 единиц специальной техники. Помощи много не бывает. И я благодарю каждого из вас, кто пришел сегодня сюда, чтобы помочь нашим бойцам. Давайте пообщаемся и посмотрим, что мы можем еще сделать»,— добавила Ирина Текслер.

Помочь участникам СВО на пикнике действительно было чем: тут плели маскировочные сети, фасовали сухие супы, создавали паракордовые браслеты и сухие души. А еще собирали большую посылку, которую потом отправят на СВО. Принять участие в сборе необходимых вещей также могли все желающие.