В Челябинском питомнике ГУФСИН растят щенков для службы по всей стране

Недавно сюда приехали две новые собаки из Перми

Под Челябинском есть место, где щенков с рождения готовят к «профессии» защитника и охранника. Племенной питомник ГУФСИН России по Челябинской области, которому в этом году исполнилось 25 лет, занимается разведением и воспитанием служебных собак. Сегодня здесь живут девять собак: четыре племенные, три учебные и два щенка, которых недавно привезли из Перми. С жизнью питомника познакомилась корреспондент ИА «Первое областное».





«Наш питомник направлен на племенную деятельность. У нас разводят собак немецкой и бельгийской овчарки. Щенков мы передаем колониям по всей стране для дальнейшего прохождения службы. Сейчас мы обновляем поголовье: уже закупили двух щенков у пермского заводчика для обновления крови», — объясняет начальник питомника Анна Петрушевская.

Самое важное для племенной собаки — ее экстерьер и рабочие качества. Она должна быть хорошо социализированной, доброй и заинтересованной, ведь дрессировать щенков начинают с раннего возраста. К четырем месяцам хвостатые питомцы уже должны выполнять базовые команды: «сидеть», «лежать», «стоять», а также ходить рядом и на поводке. Главное — они должны быть заинтересованы в человеке.





«Собаку нужно хвалить, поощрять вкусняшкой или игрушкой. Если хвалить вяло — она не поймет. А порицание не работает: собака будет выполнять задание из страха и при первой возможности уйдет от работы. Также важно понимать, что работа для животного — это игра. И к каждой собаке подход индивидуален. Некоторые не реагируют на еду для дрессировки — тогда используем мячик. И на службе они ищут свою игрушку, а не наркотик», — поясняет кинолог отделения Елизавета Сенник.

День в питомнике начинается с осмотра. Ветеринарный врач Любовь Гуринева рассказывает, что здоровью собак уделяют особое внимание: их ежедневно осматривают, вакцинируют, обрабатывают от паразитов, а перед вязкой исследуют на микоплазмоз, хламидиоз, герпесвирус и бруцеллез.

«Племенные собаки живут у нас до восьми лет. Первая вязка — с полутора лет. А в 8 лет они уже уходят на заслуженный отдых в добрые руки, и их сменяет молодое поголовье», — поясняет Любовь Гуринева.

Знакомимся с новичками племени. Овчарки Дарси и Доратея — родные сестры. Они почти идентичны, а различают их по родинкам на щечках. Щенкам всего четыре месяца, их привезли из Перми для содержания в питомнике. Крохи пока только познают мир и занимаются в специализированных ясельках. А дальше — курсы общей дрессировки.





«После курсов подготовки их распределяют в колонию. Там собаки проходят специальный курс дрессировки. С ними занимаются, учат кусаться. А пока что их главная обязанность — научиться обращать внимание на человека. И хорошо питаться», — добавляет Елизавета Сенник.





А кормят воспитанников питомника хорошо. Каждый день на всех собак в питомнике варят мясо в сорокалитровых кастрюлях. Когда собак становится больше, то переходят на котел. Кормят щенков три раза в день, взрослых — два. Предпочтение отдают каше из пшена, геркулеса, риса и гречки с говядиной. Добавляют морковь, свеклу, картофель.

Беременные собаки едят три раза в день и получают дополнительные витамины. А для щенков, которым меньше четырех месяцев, разработан особый рацион.

Взрослых собак отправляют в колонии по всей стране — от Челябинска до Владивостока. Не так давно на вязку уехала черная, как ночь, немецкая овчарка по кличке Европа. Ей уже четыре года, и она — настоящая служебная собака. Кинологи ее характеризуют как «даму с характером». У Европы достаточно хорошие данные и экстерьер, а черный цвет для таких собак— настоящая редкость. Поэтому было принято решение отдать девочку в племенной питомник.

В ближайшее время на вязку отправятся еще три собаки. За год в челябинском племени появятся около 20 щенков. И каждый из них через несколько лет встанет на охрану порядка в одной из колоний страны.

