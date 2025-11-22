В челябинском парке Терешковой открылся каток

Челябинцы опробовали первый лед, несмотря на непогоду

В детском парке имени Валентины Терешковой дали старт открытому катку сезона 2025 — 2026. Перед челябинцами выступили воспитанники спортивной школы фигурного катания «Тодес», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Жители города собрались раньше: уже переобулись в коньки, чтобы впервые в этом году встать на лед. Несмотря на непогоду — а сегодня в южноуральской столице мелкий снег с дождем, — настрой у челябинцев «боевой».

«Это самый лучший парк и каток, в городе лучше нет»,— слышится в раздевалке, куда зашли погреться жители перед пробой льда.

Праздник открыли воспитанники спортивной школы фигурного катания «Тодес». Они станцевали на льду, прокатились с подушками и показали настоящие «аксели».

Ведущий Радио «Олимп» и Космонавт проверили горожан на знание фигурных элементов, комических песен и фактов о первой в мире женщине-космонавте Валентине Терешковой.

«Пять лет назад я была на открытии катка. Мы катались с классом: он у нас дружный. Остались прекрасные воспоминания»,— рассказала челябинка Варвара ведущему.

Под торжественный отсчет ворота космического катка открылись и приняли на лед десятки любителей.

«Лед отличный, постарались. Гладкий, скользкий, кататься легко»,— поделилась первыми впечатлениями посетительница Анна.

Конечно, мы спросили и о приближающемся празднике. Снега хоть и не хватает, но новогоднюю магию предвкушают почти все.

«Скоро Новый год! Я столько уже написала Деду Морозу»,— восторженно рассуждает маленькая Алиса.

Она пришла проверить лед вместе с папой, и весьма умело — девочка стоит на коньках уже четыре года.

Термосы в руках, шоркание болоньевых штанов и громкая музыка. Челябинцы «пролетают» на коньках, играют в догонялки, а кто-то только учится ездить, опираясь на опору.

«Каждый год катаемся с детьми»,— отвечает на наши вопросы одна из посетительниц и тут же уезжает дальше.

Сеансы в парке Терешковой ежедневные, кроме понедельника — в этот день ведутся технические работы. Покататься можно в 12:00 (кстати, бесплатно), 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00. Для любителей ночных прогулок есть дополнительный сеанс в пятницу, субботы и праздничные дни — 22:00—23:00.

Если своих коньков нет, их можно арендовать за 250 рублей. Столько же стоит сеанс катания. К слову, на льду может одновременно находиться не более трехсот человек, поэтому приходить надо заблаговременно.

Каток в парке Терешковой открылся одним из первых в городе. Кроме него уже работает ледовая площадка в парке «Притяжение» в Магнитогорске.