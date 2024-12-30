В челябинском парке имени Гагарина открыли новый каток

С музыкой, игровой программой и Дедом Морозом

Сегодня, 30 декабря, в Челябинске в ЦПКиО имени Гагарина состоялось торжественное открытие нового катка. Для гостей организовали праздничную программу с музыкой, световым шоу и Дедом Морозом. Участие в открытии катка принял и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Каток площадью почти 3 тысячи квадратных метров залили на аллее парка, ведущей от фонтана в сторону Летнего театра. Одновременно там смогут находиться 250 человек. Тут же расположились просторное здание проката коньков, зона фудкорта, медиарубка с диджеем и теплые биотуалеты.

Главная особенность катка — наличие системы охлаждения: благодаря ей он будет работать даже при нулевых температурах.





Открытие нового катка получилось ярким: праздничную атмосферу создавали диджеи, новогодние гирлянды, световое шоу и Дед Мороз с Уральской Снегурочкой. Интересно было как взрослым, так и детям.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил новую точку притяжения и пообщался с гостями.





«Помните, несколько лет назад мы открыли каток в парке Терешковой, теперь здесь. Замечательное место, куда можно прийти всей семьей. Также рядом университет, у молодежи каток будет популярным местом. Всем желаю хорошего настроения в Новый год! Загадывайте желания, они обязательно сбудутся»,— сказал Алексей Текслер.





Рядом с новым катком расположилась выставка ледяных скульптур. Семь фигур сделали российские мастера в рамках фестиваля «Космическая Одиссея».





Глава региона отметил, что сейчас многое делается для обновления Челябинска: меняются городские пространства, реконструируются парки, и в новой концепции обязательно предусматриваются зимние пространства, в том числе ледовые катки. Кроме того, накануне в центре Челябинска появились две новогодние ели: они украсили вход в парк Гагарина и Сад камней.





Кстати, праздничная программа с аниматорами и световым шоу ждут челябинцев на новом катке и в январские праздники.