В челябинском парке Гагарина отметили День народного единства

«Народов много — Родина одна!» — под таким девизом прошел праздник

Сегодня, 4 ноября, в челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина с размахом отметили День народного единства. Мероприятие началось с выноса гигантского флага России под гимн страны, а затем на сцену начали выходить лучшие коллективы города и области. Наш фотокорреспондент запечатлел некоторые моменты праздника.

На сцене сегодня не только пели песни о Родине...

...но и танцевали народные танцы.

А еще можно было увидеть интересные национальные костюмы и образы и, конечно же, услышать самобытную музыку.

Послушать национальную музыку и посмотреть на выступления коллективов собрались сотни горожан.

Ну и куда без талисмана ОТВ — верблюда Отвина. Он тоже пришел в парк на праздник.

Также в парке сегодня работали различные интерактивные площадки, на которых можно было окунуться в культуру народов России.