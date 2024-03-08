Музыкальная битва теноров и басов прошла на сцене Оперного театра в Челябинске

Певцы креативно поздравили южноуралочек с 8 Марта

Музыкальная битва теноров и басов прошла на сцене Оперного театра в Челябинске. Зрителей ждала отличная музыка, талантливые исполнители и атмосфера импровизации. Все билеты на шоу были раскуплены, зал — заполнен.

Турнир, отсылающий нас к рыцарским поединкам, прошел в три этапа. Теноров и басов тоже было по трое. Своими неповторимыми голосами зрителя впечатляли лауреаты всероссийских и международных конкурсов Виктор Кириллов, Александр Павлов, Алексей Пьянков, Артур Садиков, Павел Чикановский и Артем Шаталов.

Первый и второй тур прошли в сопровождении рояля. Сначала теноры и басы исполняли классические романсы, а потом — песни народов мира.

Далее участники состязания пели под аккомпанемент оркестра знаменитые арии и эстрадные песни.

В конце турнира зрителя ждали два суперфинала, где участники пели вместе. Басы исполнили песню Варяжского гостя из оперы «Садко», а теноры — «Влюбленного солдата» Каннио.

Фаворитов битвы определяли по шуму аплодисментов. Для этого в Оперный привезли специальный прибор — шумомер. Но победила все-таки дружба.

Необычный концерт, приуроченный к 8 Марта, посетила общественный деятель Ирина Текслер.

«Я рада, что наш академический театр иногда выходит за рамки и проводит такие замечательные концерты. Сегодня мы увидели артистов совсем не в том амплуа, в котором мы привыкли их видеть. Это был настоящий рыцарский турнир, который, надеюсь, привлечет в наш театр новую аудиторию», — заявила Ирина Текслер.

Ирина Текслер выразила благодарность театру за креативное поздравление.