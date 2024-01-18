В челябинском Камерном появится «Анна Каренина»

Премьера запланирована на апрель

В Камерном театре Челябинска приступили к работе над новым спектаклем. Режиссер из Санкт-Петербурга Алексей Янковский репетирует пьесу «Анна Каренина». Премьера состоится в апреле. Фотокорреспондент Первого областного информагентства побывал на первой читке пьесы, написанной по мотивам романа Льва Толстого.

Сохраняя основную коллизию романа, треугольник Анна — Каренин — Вронский, автор сокращает остальные линии, оставляет только те сцены, в которые вовлечена сама Анна, либо те, где о ней говорят.

Автор настойчиво подчеркивает изначальную обреченность и одиночество героини, остальные персонажи ему нужны затем, чтобы показать, как живая, любящая женщина неотвратимо движется к гибели.

«Это вполне современная история, основанная на известном сюжете. Мы играем и комментируем текст Толстого. Ведь каждое поколение видит этот текст по-своему, можно сказать, что у каждого поколения своя Анна Каренина», — поясняет режиссер-постановщик Алексей Янковский.

Отметим, это не первый совместный проект постановщика с Камерным театром. В 2019 году благодаря Янковскому в репертуаре театра появился эпохальный четырехчасовой спектакль «Москва — Петушки», который был отмечен на фестивалях «Рождественский парад» и «Сотоварищи». Два года назад Янковский вновь привлек внимание театралов, первым поставив в Челябинске пьесу «Сын» популярного французского драматурга Флориана Зеллера.