В Челябинском городском бору высадили свыше тысячи сосен

Они появились на месте бывшего горельника

Челябинцы и волонтеры присоединились к высадке молодых сосен в Городском бору. Свыше 1,3 тысячи сеянцев заняли места пострадавших от лесных пожаров деревьев, рассказали в пресс-службе Томинского ГОКа.

За прошедший год в результате таких лесовосстановительных акций Челябинская область пополнилась 5,5 тысячи гектаров молодых деревьев. На территории региона одних хвойных пород высадили более 11 миллионов саженцев.





Принимали участие в высадке южноуральцы, участники движения «Волонтеры Леса», представители главного управления лесами по Челябинской области, а также волонтеры Томинского ГОКа, принимающие участие в оздоровлении лесов уже не первый год.

«С 2017 по 2023 годы нами высажено более 2 миллионов саженцев деревьев. Для лесопосадок в первую очередь выбираем места, где деревья были вырублены либо прошли лесные пожары. А потом наши волонтеры еще от года до трех лет следят за ростом деревьев и проводят агротехнический уход», — поделилась инженер по эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений Томинского ГОКа Елена Сергеева.





Помимо работы с саженцами, Томинский ГОК старается уделять много внимания экологической безопасности производства и минимизации воздействия на окружающую среду. Это происходит за счет модернизации производств и внедрения новейших экологических технологий.