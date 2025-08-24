В челябинском Арт-сквере прошел фестиваль «Неискусственно»

Организаторы углубились в тему авангарда XX века

Краски, холсты, перформансы, музыка и море креатива — в Челябинске прошел арт-фестиваль «Неискусственно». Темой четвертого по счету праздника стал русский авангард XX века, а вдохновителями — Малевич, Татлин, Кандинский, Лентулов.

Период авангарда стал синонимом творческой свободы и художественной революции, подчеркивают в челябинском Минкульте. Тогда будущее искусства определяли эксперименты. На фестивале, который прошел 23 августа в Арт-сквере, творческой свободы и экспериментов было предостаточно.

Для гостей праздника провели множество мастер-классов, на которых можно было научиться рисовать в какой-то технике, создать кокошник или уникальную матрешку.

Проявить фантазию и даже талант на фестивале мог абсолютно каждый.

Артисты показывали уникальные перформансы под живую музыку.

Узнать много нового об искусстве XX века можно было из лекций, которые проводили культурологи и искусствоведы.

А еще на фестивале показали фильмы той эпохи и спектакль под открытым небом.

Повсюду — картины известных художников и яркие арт-объекты, притягивающие гостей.

И не менее яркие гости праздника.

Организаторы обещают: в следующем году арт-фестивалю «Неискусственно» — быть!