В челябинском аэропорту встретили двухмиллионного пассажира

Полине Мушкете подарили билет в любую точку России

Челябинский аэропорт «Игорь Курчатов» сегодня встретил двухмиллионного пассажира. Обладательницей счастливого билета стала челябинка Полина Мушкета. С мужем и сыном она ранним утром зарегистрировалась на рейс в Сочи и узнала, что ее ждет подарок. Эмоции и поздравления — в нашем фоторепортаже.

На рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии» Челябинск — Сочи во время регистрации стало известно имя обладателя знакового билета. Челябинка Полина Мушкета с мужем и шестилетним сыном на две недели улетала в Сочи, у стойки регистратора руководство аэропорта Виталий Кашин и представитель Центрального агентства воздушного сервиса Вера Подкорытова поздравили семью Мушкета. «Уральские авиалинии» вручили женщине сертификат на бесплатный перелет в любую точку России, сыну Мирославу подарили целый рюкзак с фирменными подарками и сладостями.

«Так неожиданно и приятно. Я всегда летаю только проверенными и надежными перевозчиками, поэтому часто выбираю „Уральские авиалинии“, в восторге от подарков и внимания. В Сочи мы летим по работе на две недели, там и отпразднуем день рождения сына, совместим приятное с полезным», — поделилась впечатлениями Полина Мушкета.

По словам представителя авиакомпании «Уральские авиалинии», директора по развитию ООО «ЦАВС» Веры Подкорытовой, авиакомпании исполнится 30 лет.

«Поздравляем международный аэропорт Челябинска со значительным результатом — два миллиона пассажиров! Нам радостно, что он оказался именно на рейсе „Уральских авиалиний“. Мы очень старались приблизить этот момент. В солнечный Сочи, например, перевезли почти 80 000 пассажиров с начала года. Уверены, это не предел и наши совместные усилия будут способствовать дальнейшему росту пассажиропотока и открытию новых направлений», — пояснила она.

На борту самолета всех пассажиров юбилейного рейса угостили праздничным завтраком. Напомним, сегодня в другом аэропорту Челябинской области — в Магнитогорске на шесть часов задерживается самолет из Москвы. Причина задержки — обильные снегопады в столице.