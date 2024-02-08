В челябинских микрорайонах открылись два новых детских сада

Каждое учреждение рассчитано на 120 детей

«В январе нами был начат прием детей в режиме групп кратковременного пребывания, но уже в течение февраля детский сад перейдет в режим функционирования групп полного дня»,

— рассказала заведующая Ольга Степанова.

«Потребность в детских садах остается в новых микрорайонах, таких как Парковый, Ньютон, Эвопарк, — здесь много молодых семей с малышами дошкольного возраста. Поэтому мы будем продолжать строить детские сады и надеемся, что придет время, когда потребности не будет совсем и мы сможем открывать группы оздоровления и дополнительного образования»,

— подчеркнула Наталья Котова.

В челябинских микрорайонах Парковый и Парковый-2 открылись два детских сада. Учреждения рассчитаны на 120 мест. Новые здания для дошколят оценила глава города Наталья Котова, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.В детском саду на улице Габдуллы Тукая создано шесть групп, две из них принимают малышей до трех лет. Также в здании есть музыкальный, спортивный залы и кабинеты дополнительного образования.В микрорайоне Парковый-2 детский сад открылся на улице Татищева. Он также рассчитан на 120 мест и пять групп. Помимо этого, здесь планируется создать творческую мастерскую для детей.Добавим, что в прошлом году в Челябинске открылись пять новых детских садов: три в микрорайоне Парковом, по одному — в Парковом-2 и Чурилово. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография», который реализуется по инициативе президента России.