В Челябинске зима взяла город штурмом

Город накрыла мощная метель, а устойчивый минус превратил дороги в каток

Вот так всегда в Челябинске: просыпаешься — а за окном уже совсем другой сезон. Еще вчера слякоть и лужи, а сегодня — почти зима. Или, по крайней мере, уверенная заявка на зиму. Резкий ветер, коварная гололедица — все это превращает каждый шаг в небольшое испытание, а передвижение по улицам теперь напоминает сложный квест. Однако есть в этом и плюсы, и самый главный — смена цветовой палитры с серо-коричневой на зимнюю, белую.

За метаморфозами наблюдали сегодня наши фотокорреспонденты Дмитрий Сопильняк и Алексей Журавлев.




















































