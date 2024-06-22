В Челябинске зажгли «огненную картину войны»

Горожане почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В ночь на 22 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, в Челябинске прошла акция «Огненные картины войны», в рамках которой активисты зажгли сотни свечей у памятника танкистам-добровольцам на Бульваре Славы, передает ИА «Первое областное».

У памятника активисты создали из свеч экспозицию «Урал фронту» и надпись «Челябинск помнит».

Сотни свечей зажгли в память о страшных событиях Великой Отечественной войны.

Место проведения акции выбрано не случайно: именно отсюда на фронт отправился Уральский добровольческий корпус, который впоследствии участвовал в освобождении Украины, Польши и штурме Берлина.

Участие в акции приняли ветераны, участники специальной военной операции, активисты Народного фронта, депутаты, члены общественных организаций и все желающие жители Челябинска.

Зажгли свечи в ночь на 22 июня и в других городах Челябинской области и всей России, а также более чем в 40 странах мира.

Параллельно в регионе прошла акция «Свеча памяти», участие в которой приняли в том числе полицейские. Свыше двухсот правоохранителей зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Сегодня последний день, когда южноуральцы могут зажечь виртуальную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф. Там же можно сделать пожертвование на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. По данным на утро 22 июня, россияне зажгли уже более 500 тысяч виртуальных свечей.