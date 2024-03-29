В Челябинске завершился региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Победившим студентам и школьникам вручили дипломы

Сегодня, 29 марта, в челябинском образовательном комплексе «Смена» прошла церемония закрытия регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Южноуральские студенты и школьники получили заслуженные дипломы и медали, передает корреспондент «Первого областного».

«Профессионалы» — самый крупный турнир по профессиональному мастерству в Челябинской области среди студентов и школьников, достигших возраста 14 лет. В рамках церемонии перед победителями и призерами выступил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

«Чемпионат по профессиональному мастерству — настоящий праздник, с которым я вас поздравляю. Челябинская область ежегодно подтверждает высокий уровень подготовки студентов и школьников. В этом большая заслуга педагогов и экспертов. Все участники этапа большие молодцы, показали свое мастерство и максимально раскрыли свой потенциал при выполнении сложных испытаний. У вас впереди большое профессиональное будущее»,

— рассказал Виталий Литке.

Южноуральские учащиеся выполняли интересные задания в самых разных сферах — от создания мобильных приложений до столярного дела.

Например в 3D‑моделировании для компьютерных игр победителем стала Ксения Скоробогатова (ЧОУВО МИДИС), в архитектуре первое место занял Александр Соболев (Уральский региональный колледж), в состязаниях по изготовлению прототипов не было равных Эльвире Нажмутдиновой (ТТИ НИЯУ МИФИ), а дизайн модной одежды лучше всего получился у Валерии Хруленко (ЧОУВО МИДИС). Полный список победителей опубликован на сайте profolimp74.ru.

Победители региональных состязаний примут участие в итоговом этапе чемпионата, который пройдет в мае и июне 2024 года в разных регионах.

Главная цель чемпионата — повышение престижа рабочих профессий, получение полезного опыта для конкурсантов, который в дальнейшем может стать основой для профессионального развития обучающихся по различным направлениям.