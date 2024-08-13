В Челябинске завершается первый этап благоустройства сквера по Молодогвардейцев

Подрядчик обещает нагнать упущенные из‑за погоды сроки ко Дню города

Первый этап благоустройства сквера по улице Молодогвардейцев на северо-западе Челябинска должен быть завершен ко Дню города. Такую задачу поставила подрядчику глава Челябинска Наталья Котова во время рабочего визита в Курчатовский район, сообщили в пресс-службе мэрии.

Обновить общественное пространство подрядчик должен был до конца августа, но по объективным причинам график работ пришлось скорректировать.

В рамках первого этапа в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» ведется благоустройство входной группы сквера с устройством «сухого» фонтана. Проектом предусмотрена реконструкция клумб, колонн и подпорных стенок. На территории запланировано озеленение новыми деревьями и кустарниками, а также размещение системы видеонаблюдения.

На сегодняшний день уже выполнено порядка 80% от запланированного объема, в том числе проходит тестирование новый «сухой» фонтан.

«В начале сентября администрация Курчатовского района планирует презентовать уже второй этап благоустройства этого сквера, и мы очень надеемся, что за 2—3 года нам удастся полностью завершить его преображение», — отметила градоначальница.

Ведется большая работа и на придомовых территориях. Только в этом году порядок наведут в 27 дворах Курчатовского района.

Например, уже завершены работы во дворах по адресам: Ворошилова, 13 и Комсомольский проспект, 94. Здесь в рамках программы «Инициативное бюджетирование» отремонтированы проезды и тротуары, обустроены парковки, установлены детские комплексы, скамейки и урны.

Вдоль домов 388 и 392 по проспекту Победы отремонтирован внутриквартальный проезд, по которому ежедневно проезжает достаточно большое количество личного транспорта. Как подчеркнула глава города, в этом сезоне ремонт таких проездов является одной из приоритетных задач.

В Курчатовском районе в текущем году планируется привести в порядок 42 таких объекта.