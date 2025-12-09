В Челябинске заработал интерактивный музей спецоперации

Экскурсии в нем будут вести сами участники СВО

Все учащиеся Челябинской области должны побывать в новом Музее спецоперации. Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер, открывший экспозицию в Штабе поддержки на Кировке, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Экспозиция занимает площадь более 500 квадратных метров. Здесь можно увидеть артефакты с передовой, образцы вооружений Вооруженных сил РФ и государств НАТО, обмундирование, личные вещи и трофеи, переданные военнослужащими, здесь воссоздан блиндаж, в котором они жили и откуда шли в бой. Все это соединено с интерактивными картами, мультимедийными гидами, тактильными экспонатами — весь контент музея утвержден Министерством обороны РФ.

Особенностью музея стало создание мемориально-биографического раздела, в котором с личного согласия героев и их семей представлена подробная информация об участниках СВО, чья жизнь и подвиг связаны с Челябинской областью. Ведут экскурсии сами ветераны спецоперации.

«Создавая этот музей, в первую очередь думали о молодежи, о наших детях. Как рассказать им о том, что происходит? Как честно и бережно донести непростую, но важную правду? И конечно, мы понимали, как важно сохранить память о наших героях», — подчеркивает губернатор.

Музей СВО — это не просто выставочное пространство. Это современный историко-просветительский центр, где объективно, последовательно и информативно раскрываются причины, цели и ход специальной военной операции, ее историко-политический контекст. Экспозиция наглядно демонстрирует вклад Челябинской области не только в обеспечение СВО, но и в восстановление воссоединенных территорий России. Посетители смогут узнать о шефской помощи городам Ясиноватой и Авдеевке со стороны региона.

«Я уверен, что наш музей — лучший среди региональных музеев такого формата. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в его создании, администрацию города Челябинска и, особенно, ребят, которые помогали с экспонатами. Экскурсии здесь проводят сами участники специальной военной операции, что является правильным решением. Музей всегда будет наполнен посетителями. Наша задача — чтобы музей посетили все учащиеся области», — обратил внимание Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что музей будет постоянно обновляться и расширяться, как любое музейное пространство, и будет отражать изменения ситуации. Даже интерактивная карта освобожденных территорий здесь обновляется регулярно — события меняются каждый день, и это тоже будет находить отражение в экспозиции.

«Считаю, что работа по сохранению памяти сегодня крайне важна. Мы активно занимаемся патриотическим воспитанием и создаем для школьников лучшие условия, например, у нас один из лучших в стране центров „Авангард“. Такие пространства вносят весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи, и эту работу мы будем продолжать», — резюмировал Алексей Текслер.