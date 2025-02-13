В Челябинске запела 300‑летняя скрипка Николо Амати

Реликвия ожила в руках артиста Вадима Репина

В Челябинске исполнили музыку на скрипке с трехсотлетней историей. В концертном зале имени Прокофьева выступил Московский государственный симфонический оркестр с программой XXIV Международного музыкального фестиваля ArsLonga. Дирижировал артистами директор Московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин, но все внимание челябинцев было приковано к скрипачу Вадиму Репину, игравшему на скрипке работы Николо Амати. Чем, помимо раритетных инструментов, удивляли челябинцев, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Главным героем вечера стала, конечно же, скрипка Амати. Музыкант Вадим Репин шутит, что это его лучший друг по концертной жизни. Скрипка была создана в XVII веке в Италии, несколько лет назад Вадим Репин случайно увидел ее, а потом узнал, что инструмент выставлен на продажу. В итоге скрипка стала постоянным спутником артиста.

«За последние два года мы побывали с ней на разных континентах, во многих странах. Она — мой верный спутник. Каждый музыкант, исполнитель ищет свой любимый инструмент. Порой на это уходит жизнь, порой несколько лет, кому как повезет. А у меня появилась она — это как судьба», — отметил Вадим Репин.

Челябинцев удивляли не только скрипкой. Всю программу концерта составляли ответственно, ведь публика в Челябинске искушенная, поделился дирижер Иван Рудин.

«У вас очень яркая, активная культурная жизнь, происходит много событий, развивается симфонический оркестр, недавно мы слушали его в Москве. Выбор программы для Челябинска — задача достаточно ответственная. С одной стороны, мы хотели играть ту музыку, которую мы любим и которая нам интересна. С другой стороны, мы хотим и удивить, и порадовать слушателей. Поэтому мы привезли нетривиальную программу», — отметил дирижер.

В первом отделении челябинцы услышали увертюру к опере «Тангейзер» Рихарда Вагнера и концерт для скрипки с оркестром № 1 соль минор Макса Бруха. Именно в произведении Бруха и зазвучала скрипка Николо Амати. Артист Вадим Репин подчеркнул, что это романтический, праздничный концерт, который обожают исполнять артисты.

Скрипка Амати замолкла, и зал встал — а ведь первое отделение концерта даже не закончилось. Восторг публики был таким, что люди отступили от традиции хлопать стоя только в конце всего вечера и наградили музыкантов бурными овациями.

Завершила вечер симфоническая сюита «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова. Общественный деятель Ирина Текслер призналась корреспондентам, что это одно из любимых ее произведений:

«Государственный симфонический оркестр Челябинской области буквально месяц назад выступал с концертом в Москве, в „Зарядье“. Сейчас московский оркестр прибыл к нам с ответным визитом. Хочется сказать отдельное спасибо, что к нам приехал великий скрипач с уникальнейшим инструментом. А „Шехеразада“ — это одно из моих любимых произведений».

Уже сегодня артисты отправятся в Троицк, где исполнят первую симфонию Яна Сибелиуса, представителя финской композиторской школы.

Приедут ли артисты на следующий год, точно неизвестно, но Иван Рудин подметил, что между челябинским и московским оркестрами крепнет дружба. Поэтому столичным артистам хочется наполнять такими вечерами культурную афишу Челябинска.