В Челябинске заложили камень в основание нового храма

Церковь будет носить имя страстотерпца Евгения Боткина

Сегодня, 4 мая, в Челябинске состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание нового храма. Церковь построят на территории областной клинической больницы № 3 на проспекте Победы в память о врачах, погибших в пандемию коронавируса и в ходе спецоперации. Храм будет носить имя страстотерпца Евгения Боткина — врача царской семьи Романовых, передает ИА «Первое областное».

На торжественной церемонии присутствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Троицкий и Южноуральский Павел, глава Челябинска Алексей Лошкин, министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская и сотни горожан.

Владыка Алексий окропил закладной камень святой водой, возлил на него освященный елей и заложил его в специальную нишу в плите перекрытия цокольного этажа храма.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, обращаясь к присутствующим, подчеркнул, что сегодняшняя закладка камня — историческое событие.



«Евгений Сергеевич Боткин является символом всех наших медиков. Во время ковида они совершили настоящий гражданский подвиг. И сегодня медики на передовой делают все, чтобы наши воины возвращались к мирной жизни. Не случайно именно здесь, на территории третьей областной больницы, мы начинаем строить храм. Это крупнейшая больница Челябинской области, где каждый день спасают жизни»,— сказал Алексей Текслер.

После церемонии закладки камня на месте будущего храма провели молебен.

Инициатором строительства храма выступило руководство больницы. За основу взята церковь Покрова на Нерли — здание в стиле древнерусской архитектуры. Расположат храм на небольшой возвышенности.

