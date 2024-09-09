В Челябинске выступили фольклорные ансамбли из разных регионов России

Участники показали региональные особенности песен и музыки

В Челябинске прошел Всероссийский конкурс фольклорных ансамблей «Традиции». Свои этнографические традиции представили народы Башкортостана и Бурятии, Алтайского края, Кемеровской, Свердловской, Ленинградской и других областей.







Фестиваль стартовал 6 сентября. Масштабный гала-концерт прошел в горсаду Пушкина 8 сентября. Участники показали региональные особенности песен и музыки, устного фольклора, народной хореографии, семейных обрядов и национальных игр.





Конкурс «Традиции» в этом году посвящен Году семьи. Проект нацелен на сохранение и популяризацию певческих традиций народов России.















