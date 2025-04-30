В Челябинске высадили ели в память о героях Великой Отечественной войны

Деревья появились у памятника «Солдатам правопорядка»

Сегодня, 30 апреля, в Челябинске прошла акция, посвященная Дню Победы. Представители законодательной и исполнительной власти, духовенства, силовых структур и ведомств региона высадили деревья в знаковом месте, чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны, передает журналист ИА «Первое областное».













Более миллиона жителей Челябинской области противостояли врагу на линии фронта и самоотверженно трудились в тылу. Важно сохранить память поколения победителей и передать ее будущим поколениям.

Каждое посаженное дерево станет напоминанием о подвиге предков и цене мирного неба над головой. В рамках акции было высажено 23 дерева. Всех присутствующих пригласили принять участие в посадке.





«В русской культурной традиции всегда была важна память о предках. Высадить дерево — это символ возрождения, памяти в сердце о героях, павших в боях, и тех, кто погиб, охраняя правопорядок»,— сказал заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.







