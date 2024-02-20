В Челябинске продолжается очистка от снега проезжей части и тротуаров. Наш фотограф прошелся по гостевому маршруту города и убедился: дорогу вычистили до асфальта.
photo_2024-02-19_21-46-49 (3).jpg
Вычищенная от снега дорога — долгожданная для челябинцев картина. С середины прошлой недели горожане заметили, что снег с улиц стали вывозить интенсивнее. И если на тротуарах еще не везде видны улучшения, то проезжая часть стала заметно чище и шире.
photo_2024-02-19_21-46-48 (2).jpg
По данным городской мэрии, сегодня ночью на улицах города работали 188 рабочих и 251 единица техники. За ночь на полигон вывезли более 13,5 тыс. куб. м снега.

Днем в городе работают 309 единиц техники и 550 дорожных рабочих.
photo_2024-02-19_21-46-49.jpg
В комитете дорожного хозяйства города пояснили, что при необходимости обработают противогололедными материалами спуски и опасные участки.
photo_2024-02-19_21-46-51.jpg