В Челябинске продолжается очистка от снега проезжей части и тротуаров. Наш фотограф прошелся по гостевому маршруту города и убедился: дорогу вычистили до асфальта.
Вычищенная от снега дорога — долгожданная для челябинцев картина. С середины прошлой недели горожане заметили, что снег с улиц стали вывозить интенсивнее. И если на тротуарах еще не везде видны улучшения, то проезжая часть стала заметно чище и шире.
По данным городской мэрии, сегодня ночью на улицах города работали 188 рабочих и 251 единица техники. За ночь на полигон вывезли более 13,5 тыс. куб. м снега.
Днем в городе работают 309 единиц техники и 550 дорожных рабочих.
В комитете дорожного хозяйства города пояснили, что при необходимости обработают противогололедными материалами спуски и опасные участки.
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