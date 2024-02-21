В Челябинске выбрали лучшие новогодние фасады

Дипломы победителям вручила глава города Наталья Котова

«В этом году мы увидели значительный интерес к конкурсу, более 60 заявок поступило в организационный комитет. Очень радует, что наряду в нами вы вносите свой вклад в украшение города, создаете праздничное настроение, делаете Челябинск все более привлекательным, красивым и интересным»,

— отметила Наталья Котова.