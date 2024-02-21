В администрации Челябинска состоялось торжественное награждение победителей городского конкурса «Лучшее новогоднее оформления фасада и прилегающей территории». Победители не только получили дипломы от главы города Натальи Котовой, но также денежные премии 60, 40 и 20 тысяч рублей, передает пресс-служба администрации города.
«В этом году мы увидели значительный интерес к конкурсу, более 60 заявок поступило в организационный комитет. Очень радует, что наряду в нами вы вносите свой вклад в украшение города, создаете праздничное настроение, делаете Челябинск все более привлекательным, красивым и интересным», — отметила Наталья Котова.
В конкурсе приняли участие предприятия розничной торговли и общественного питания, организации сферы ЖКХ и муниципальные учреждения, оформившие свои объекты в новогодней тематике.
Лучшее оформление прилегающей территории среди муниципальных предприятий было у детского сада № 28 и школы № 46.
Среди предприятий общественного питания победителем стало кафе Wild Boudoir.
Напомним, что накануне рабочие начали демонтаж ледового городка на площади Революции в Челябинске. Наш фотограф понаблюдал за тем, как заканчивается новогодняя сказка.
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