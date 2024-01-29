В Челябинске вручили высшую общественную награду города

Одним из лауреатов премии «Признание» стала учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер

В Челябинске вручили высшую общественную награду города — премию «Признание», которой награждаются те, кто внес наибольший вклад в развитие южноуральской столицы.

По итогам 2023 года лауреатом премии стала общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. Символ награды — статуэтку в виде шара из горного хрусталя, обвитого золотой спиралью, инкрустированной фианитами, — вручила первой леди региона глава Челябинска Наталья Котова.

«Премия „Признание“ — это не просто общественная награда, это факт признания выдающегося вклада в развитие города Челябинска. Для меня очень почетно, Ирина Николаевна, вручить вам эту награду. Вы действительно тот человек, который ворвался в общественно-политическую жизнь города и заметно ее оживил. Многие проекты нашли своей воплощение, в том числе те, которые до этого долго лежали на полке. Вы умеете зарядить людей вокруг себя, как батарейка, которая работает сама и приводит в движение всех вокруг себя», — сказала градоначальница.

Она также отметила роль Ирины Текслер в процессе объединения бизнеса, власти и гражданского сообщества, добавив, что ни одно масштабное мероприятие в Челябинске и области не обходится сегодня без Фонда 2020.

«Вы за короткое время изменили жизнь Челябинска. Вы несете добро — низкий вам за это поклон. Я вам желаю, самое главное, здоровья, терпения, надежных друзей и соратников, которые будут помогать вам воплощать грандиозные идеи», — добавила Наталья Котова.

Ирина Текслер в свою очередь отметила, что ей особенно приятно сегодня стоять на этой сцене:

«Мне очень приятно получить такую награду — высшую награду города Челябинска. В предыдущие четыре года я сама была в числе награждающих, и всегда на эту сцену выходили самые достойные люди, которые внесли непосредственных вклад, оказали прямое влияние на жизнь города. И, конечно, я понимаю, что меня приглашали из уважения к статусу первой леди области. Поэтому сегодня мне вдвойне приятно, что отмечен не мой статус, но труд — мой и моей команды, Фонда 2020. Спасибо вам большое, для меня это очень важно!»

Ирина Текслер вспомнила первые шаги Фонда 2020 и поблагодарила городские власти за поддержку общественных инициатив.

«Мы начинали свою работу, поддерживая уже существовавшие в Челябинске и области фонды, которые так нужны, помогали найти диалог со структурами власти, бизнесом. Но постепенно рождались собственные идеи, они вылились в такие масштабные проекты, как „Наставничество“, как фестиваль „Единорожок“ — прошлым летом в нем приняли участие 30 тысяч человек, и, конечно, это было бы невозможно без личной помощи Натальи Петровны (Котовой), за что огромное спасибо. Спасибо, что поддерживаете самые, казалось бы, безумные проекты. Я часто сталкивалась раньше с фразой: „А у нас в Челябинске этого никогда не было. И мы не будем такое делать“, но не сейчас», — сказала она.

В числе лауреатов премии за 2023 год также были главный режиссер и руководитель Нового художественного театра Евгений Гельфонд, депутат Челябинской городской думы Виген Мхитарян, общественная организация «Наше место», социально-реабилитационный центр центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здоровье» и АО «Трубодеталь».

Перед гостями церемонии выступила певица Дина Гарипова — заслуженная артистка Республики Татарстан, победитель телешоу «Голос» и финалист «Евровидения-2013».

Премия «Признание», ежегодная высшая общественная награда, была учреждена в 2006 году, в канун 270-й годовщины со дня рождения Челябинска. Основная цель учреждения премии — оценка социально значимой деятельности предприятий, организаций, физических и должностных лиц, направленная на улучшение качества жизни горожан, на развитие взаимовыгодного сотрудничества органов местного самоуправления и предпринимательских структур, а также на поддержку благотворительной деятельности.