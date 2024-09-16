В Челябинске вручили подарки женщинам, ставшим мамами в День города

В пятницу, 13 сентября, на свет появились 24 малыша

В Челябинске продолжили традицию поздравлять мам малышей, родившихся в день рождения южноуральской столицы.

В этом году подарки получили 24 семьи: на свет в пятницу, 13 сентября, появились 13 девочек и 11 мальчиков.

Десять из новых челябинцев — первенцы в своих семьях.

Одна из малышек стала восьмым ребенком в семье.

Самым крупным ребенком стала девочка весом 4,2 кг и ростом 55 см. Она появилась на свет в роддоме ОКБ № 2.

Преобладающий возраст рожениц — 34—35 лет.

Все челябинки, родившие детей 13 сентября 2024 года, получили городское единовременное пособие и подарочный набор от областного правительства. Напомним, с 1 июня 2024 года в честь Года семьи по инициативе губернатора Алексея Текслера во всех городах и районах региона новорожденным и их мамам дарят кокон для новорожденного, подгузники, а также энциклопедию для молодых родителей.

Традиция поздравлять женщин, родивших в день рождения Челябинска, появилась в 2006 году и с тех пор прервалась только однажды — в ковидный 2020 год.

В 2023 году в День города родилось 26 младенцев.

Самое большое количество рожденных на День города было в 2016 году, когда Челябинск отмечал 280-летие: тогда на свет появились 53 малыша.