В Челябинске впервые провели чемпионат по спортивному метанию ножа

В областном турнире выступили также ветераны боевых действий и участники СВО

В Челябинской области завершились первые официальные состязания по спортивному метанию ножа. На площадке в ЦКИ «Евразия» прошли чемпионат и первенство Челябинской области, а также турнир среди ветеранов боевых действий и участников СВО. Удалось ли им точно попадать в цель метательными снарядами и какие есть перспективы у спортивного метания ножа в регионе, узнавал корреспондент ИА «Первое областное».

Спортивное метание ножа, как в России, так и в Челябинской области, — дисциплина новая. В нашей стране официально этот вид спорта ведет свой отсчет с 2019 года, когда Минспортом РФ была зарегистрирована Федерация спортивного метания ножа России.

В Челябинской области также существует региональное отделение этой федерации. Возглавляет его Наталья Созданова. Наши спортсмены уже достойно выступают на окружных соревнованиях, принимали участие в чемпионате страны. Так, на чемпионате УрФО в Тюмени наши земляки завоевали золотую и серебряную медали. Отличились Сергей Сабиров и Анна Беляева.

Тренировочная база у спортсменов находится в спорткомплексе «Локомотив», а с недавних пор они занимаются в ЦКИ «Евразия». Именно здесь и прошли чемпионат и первенство Челябинской области по спортивному метанию ножа. А вместе с ними и городские состязания среди ветеранов боевых действий и участников СВО.

«Давно хотел научиться искусству метать нож, но как-то все не было подходящего случая. После проведения первого мастер-класса и опробования своих навыков понял: ничего нет невозможного, но и для отличных и твердых результатов нужно будет усиленно тренироваться», — отметил депутат Челябинской городской думы, участник СВО Виталий Родионов.

На открытии соревнований присутствовали участники и ветераны спецоперации. Почетным гостем стал благотворительный фонд «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» («Объединение. РФ»). От лица фонда принял участие ветеран СВО Алексей Рожков, занявший второе место в метании ножей на дистанции 3 метра.

Победу здесь одержал депутат Челябинской городской думы Виталий Родионов. Хорошие результаты также показали Марк Богданов и Владимир Востряков.

Справка

Спортивное метание ножа — это вид спорта, включающий в себя метание ножа с различных дистанций в мишень, которая закреплена на деревянном стенде для метания. В качестве цели используются деревянные щиты квадратной формы. На них укрепляются мишени с отмеченными зонами поражения. Победитель определяется по общему подсчету полученных очков. Для тренировок и соревнований используются лицензированные ножи. Их рукояти лишены накладок.

На церемонии открытия с приветственным словом к участникам выступил депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Клеутин. Красочный номер «Матушка Земля» подготовили участники школы фланкировки «Крылья» Ольга и Екатерина Мальцевы.

«Спортивное метание ножа способствует развитию различных качеств у человека: быстроты реакции, координации, точного глазомера, чувства дистанции, а еще умения сосредоточиться, сбросить психологическое напряжение. Сегодня у многих ребят был первый опыт участия в подобных соревнованиях. В целом они показали хорошие результаты, будем готовить сборную Челябинской области к всероссийским соревнованиям», — отметила Наталья Созданова.

В первенстве Челябинской области победителями соревнований стали Александр Агеев, Светлана Орлова, Тимур Каримов и Дмитрий Бердников. В чемпионате лучшие результаты показали Сергей Сабиров и Ольга Кафимова.



