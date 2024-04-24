В Челябинске ветеранам СВО помогают при помощи VR‑очков и симулятора квартиры

Обратиться за помощью они могут в любой момент

Осенью 2023 года в Челябинске открылся Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО. В новом МФЦ для военнослужащих можно получить не только юридическую консультацию или помощь с оформлением льгот и справок, но и поправить здоровье, чтобы вернуться в мирную жизнь без страхов и посттравматических расстройств. О работе фонда и его подопечных — в фоторепортаже информагентства «Первое областное».





С момента открытия в центре обработали уже 6,5 тысячи обращений. Поступают они не только от военных, но и их жен, матерей, близких родственников.





Реабилитационный центр является вторым, построенным в России, первый запустили в Москве. Открыли его по поручению губернатора Алексея Текслера. Строительство проходило в сжатые сроки по наработкам столичных коллег, но сейчас, как рассказал директор центра Алексей Банников, его насыщение является передовым.





«Очень востребованы у нас консультации юристов: в сфере законодательства, в помощи с составлением исковых заявлений, какой-то правовой помощи. А психологическое оборудование центра на сегодняшний день считается одним из лучших в стране», — делится Алексей Банников.





Консультационную и юридическую помощь получают в основном жены военнослужащих. Так, Виктория Потапова в ноябре прошлого года обратилась в центр после того, как ее затопили соседи. С тех пор девушка часто обращается за психологической помощью, участвует в мероприятиях организации вместе с девятилетним сыном, общается и поддерживает других жен мобилизованных. Сейчас Виктория обратилась в центр для получения консультации по соцконтракту на развитие бизнеса — она создает полезные десерты без сахара.





Узнают о центре в основном через друзей и знакомых. Так сюда попал боец с позывным «Чебаркуль». Мужчина отправился в ЛНР еще в 2018 году — добровольцем. Затем участвовал в СВО, но получил ранение, что потребовало особенной реабилитации и подтверждения инвалидности. В центре мужчина занимается лечебной физкультурой — два раза в неделю приходит в тренажерный зал. Сейчас упражняется на тренажере ходьбы.





«В тренажерном зале представлено несколько зон: реабилитации, адаптивной физкультуры, силовых и кардионагрузок. В зоне реабилитации есть тренажер ходьбы, который позволяет вернуть навыки передвижения. Пациент подвешивается на модуле разгрузки веса, при помощи беговой дорожки мы имитируем функцию ходьбы, а при помощи датчиков считываем мышцы, которые не включены, и стимулируем их небольшими разрядами тока. За счет этого происходит реабилитация бойца. Пациент не сразу начинает бежать, но потихоньку восстанавливает все функции», — рассказывает инструктор по лечебной физкультуре Антон Жуков.





Особое внимание в центре уделяется психологической помощи. В кабинетах специалистов бойцы и родственники могут позаниматься с психологическими песочницами, метафорическими картами и оборудованием для релаксации. Особенный аппарат — капсула погружения в виртуальную реальность. Человек садится в кресло и надевает шлем, чтобы погрузиться в спокойную обстановку на природе.

«Я полностью контролирую процесс и даю сопутствующие задания на дыхание или движение внутри виртуальной среды. Во время работы капсула постоянно мониторит показатели сердцебиения, пульса, когнитивной нагрузки. Компьютер сохраняет отчеты, за счет чего можно увидеть динамику изменений состояния пациентов», — отметил медицинский психолог Данил Налимов.





Валерий, ефрейтор запаса, как раз сейчас проходит курс у психолога. Делится, что занятия приносят долгожданный эффект — мужчина расслабляется, перестает часто испытывать стресс и стал лучше спать. А главное — пропал страх, оставшийся после пребывания в зоне боевых действий.





На втором этаже центра представлены компьютерный класс, где перепрофилируют образование военных, и зона симуляции: квартиры, пешеходные переходы и даже остановки общественного транспорта с автобусом. Здесь учат правилам работы с техническими средствами реабилитации, передвижения по улицам после ранения. Все необходимые средства для спокойной и комфортной жизни абсолютно бесплатно выдают напрокат: мобильные пандусы, трости, коляски, функциональные кровати — весь спектр оборудования, которое может понадобиться бойцу.





В будущем в центре появятся кабинеты массажа, физиотерапии и механотерапии, где будут восстанавливать подвижность мышц при ранениях конечностей. Нововведения планируют запустить в этом году.