В Челябинске в ночь на 7 января прошла Рождественская служба

Отметить светлый праздник пришли сотни горожан

В ночь с 6 на 7 января в Христорождественском соборе Челябинска состоялось праздничное богослужение, посвященное Рождеству Христову. Торжественную божественную литургию возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. За праздником наблюдал фотокорреспондент ИА «Первое областное».

Под сводами кафедрального собора собрались сотни верующих, чтобы вместе встретить великий праздник. Кто-то начал подходить с вечера, когда митрополит Алексий совершал праздничное вечернее богослужение с помазанием. Также вечером в храме раздавали освященный хлеб.

Праздничная литургия началась в полночь и продлилась больше двух часов. Богослужение сопровождалось пением хора.

В завершение службы митрополит Алексий обратился к прихожанам и поздравил всех с великим праздником.