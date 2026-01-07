В ночь с 6 на 7 января в Христорождественском соборе Челябинска состоялось праздничное богослужение, посвященное Рождеству Христову. Торжественную божественную литургию возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. За праздником наблюдал фотокорреспондент ИА «Первое областное».

photo_1_2026-01-07_09-51-42.jpg photo_11_2026-01-07_09-51-42.jpg photo_7_2026-01-07_09-51-42.jpg photo_3_2026-01-07_09-51-42.jpg

Под сводами кафедрального собора собрались сотни верующих, чтобы вместе встретить великий праздник. Кто-то начал подходить с вечера, когда митрополит Алексий совершал праздничное вечернее богослужение с помазанием. Также вечером в храме раздавали освященный хлеб.

photo_9_2026-01-07_09-51-42.jpg photo_15_2026-01-07_09-51-42.jpg photo_28_2026-01-07_09-51-42.jpg

Праздничная литургия началась в полночь и продлилась больше двух часов. Богослужение сопровождалось пением хора.

photo_10_2026-01-07_09-51-42.jpg photo_23_2026-01-07_09-51-42.jpg photo_18_2026-01-07_09-51-42.jpg

В завершение службы митрополит Алексий обратился к прихожанам и поздравил всех с великим праздником.

photo_12_2026-01-07_09-51-42.jpg photo_19_2026-01-07_09-51-42.jpg photo_20_2026-01-07_09-51-42.jpg