В Челябинске стартовала всероссийская акция «Вахта Памяти — 2026»

﻿В этом году южноуральцы проведут 12 экспедиций в поисках захоронений Великой Отечественной войны

В Челябинске стартовала Всероссийская акция «Вахта Памяти — 2026». Сегодня у Вечного огня собрались более 100 бойцов поисковых отрядов региона, чтобы почтить память прадедов, возложить цветы к мемориалу и услышать напутственные слова перед экспедицией, передает корреспондент ИА «Первое областное».





«Поисковики выезжают на места битв и сражений, чтобы поднять останки и восстановить имена погибших. Например, в прошлом году мы смогли передать родственникам личные вещи и документы бойцов Великой Отечественной войны. Имена солдат установлены после аналитической работы в лабораториях и архивах»,— рассказал министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев.









К мемориалу «Вечный огонь» съехались бойцы из Челябинска, Златоуста, Аши, Коркино, Троицка, Магнитогорска, Карабаша, Сосновского, Аргаяшского, Верхнеуфалейского и Уйского муниципальных округов. Всего поисковое движение Челябинской области насчитывает 29 отрядов в более чем десяти муниципалитетах. В них входит 540 участников.





«Сегодня, когда наша страна продолжает борьбу с возрождающимся фашизмом, символично, что мы находимся здесь, на месте, откуда наши прадеды уходили на фронт в годы Великой Отечественной войны. Мы продолжаем добрую традицию Уральского добровольческого танкового корпуса», — отметил ветеран СВО Антон Шарпилов.





На этот год запланировано 12 экспедиций, в которых примут участие 120 человек. Самому юному поисковику 14 лет. Отряды отправятся в Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Смоленскую, Волгоградскую области, Республику Карелию, Ржев и Крым. Также запланированы экспедиции на остров Шумшу (по следам Курильского десанта), в Аджимушкайские каменоломни под Керчью и на гору Брус.





«Я не раз вручала родным личные вещи погибших солдат, жетоны. Видела, какую огромную значимость эти находки имеют для потомков, какая это важная работа — она нужна нам, живым, чтобы помнить, какой ценой далась та Победа», — обратилась к поисковикам заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова.





Участница поискового отряда «Горная стрелка» из Златоуста 17-летняя Дарья Толстых занимается поиском с 2021 года.

«Пока не похоронен последний боец, война не окончена. Я хочу быть ближе к нашей истории, делать что-то для будущего страны, чтобы мы не забывали свою историю», — говорит девушка.





С 1988 года челябинские поисковики подняли и захоронили останки более двух тысяч солдат. Около 500 имен погибших солдат восстановлены.



