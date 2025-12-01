В Челябинске стартовал юбилейный форум «#КрыльяКурчатов»

Форум продлится пять дней

В Челябинске открыли первый день X Молодежного образовательного форума «#КрыльяКурчатов-2025». В открытом диалоге будет шесть направлений: ЗОЖ, творчество, патриотизм, профориентация, экология и волонтерство. Торжественное открытие прошло в Образовательном центре № 2, передает корреспондент ИА «Первое областное».









«Форум объединит самую активную молодежь Курчатовского района. Это и школьники, и студенты. Также будут участвовать эксперты, предприятия и преподаватели вузов. Я надеюсь, что для участников форум станет интересным, познавательным и продуктивным опытом», — подчеркнул глава администрации Курчатовского района Константин Матыгин.

В торжественной обстановке Константин Матыгин вручил первый паспорт ученице восьмого класса и активистке «Движения Первых».





В этом году программа приурочена к 80-летию Победы. Во всех школах Курчатовского района пройдет патриотическая акция «Помним всех поименно» и презентация выставки «Реки Победы» от Росводресурсов.





«Сейчас то самое время, когда мы просто не имеем права потерять наше будущее в лице ребят, которые сейчас учатся. Патриотическое направление определенно важно. И все категории, которые касаются жизни ребят и их будущего, направлено на развитие нашего города, региона, страны — и это важно», — отметил участник программы «Герои Южного Урала», первый зампредседателя комитета Законодательного собрания по соцполитике Алексей Рожков.





Впервые за десять лет форум проходит пять дней. В планах — одиннадцать социальных акций, таких как «Благотвори», «Мы в ответе», «Ты не один», «Мы — единая страна».

