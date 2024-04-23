В Челябинске стартовал Всероссийский конкурс «Студенческий ТЭФИ»

За победу будут бороться студенты из 32 городов

В Челябинске стартовал десятый, юбилейный Всероссийский телевизионный конкурс «Студенческий ТЭФИ». Участники из 32 городов, гости и жюри встретились в ресторане отеля ParkSity, вручили дипломы финалистов студентам и провели квиз на тему «Телевидение и общество», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Гостей и участников приветствовали члены жюри — известные телеведущие, режиссеры и продюсеры: Юрий Быков, Дмитрий Грачев, Иван Цыбин, Юрий Коробейников, Эльмира Эфендиева, Александр Швыдкой и другие.

«Вот что меня очень радует — что уровень ТЭФИ остается уровнем ТЭФИ. Действительно, есть здорово сделанные и придуманные вещи. Меня очень порадовало, что ребята мыслят очень нестандартно. Есть вещи, которые были сняты, просто потрясающие. Я смотрел и не мог поверить. Все те, кто говорит, что телевидение умирает, — нет, оно не умрет. Потому что смена нам растет очень хорошая»,

— рассказал Иван Цыбин.

В этом году на конкурс поступило 434 работы из 49 российских вузов, он собрал участников из 32 городов.

«Изначально мы готовили наше видео к экзамену. Так получилось, что преподаватели скинули нам ссылку на этот конкурс, и мы подали заявку. Мы сами были в шоке, что оказались в тройке финалистов. Наш материал о том, что нужно иногда проживать моменты, не зацикливаться на работе, учебе, больше уделять времени отдыху, своим друзьям, увлечениям. Я в первый раз летела на самолете. Очень понравился город, нас классно встретили, подарки подарили. Думаю, что будет крутая программа»,

— отметила студентка Московского государственного института культуры Алена Черевиченко.

Лидерами по количеству работ стали Москва — 147, Санкт-Петербург — 64, Новосибирск — 39 и Челябинск — 26. В тройку финалистов конкурса в номинации «Информационный сюжет» попало видео третьекурсницы Челябинского государственного университета Полины Ткаченко «Про балет».

«В детстве мне мама рассказывала, как она занималась балетом. Для меня это всегда были самые любимые истории. Я в целом люблю искусство, хожу в театр, на балет в том числе. Самой главной задачей в моей работе было просто повеселиться, попробовать себя в чем-то новом. И на самом деле было совершенно не тяжело, я получила удовольствие от съемок, от монтажа, и вдвойне приятно, что именно такая работа прошла»,

— рассказала Полина Ткаченко.

Победителей также определят в 10 номинациях, в том числе «Документальный фильм», «За вклад в развитие профессионального образования в области телевидения», «Режиссер телевизионной программы/фильма» и другие.

«За последнее время уровень информационных программ, сюжетов, которые делают студенты, говорит о том, что, во-первых, молодому поколению интересно работать с контентом. Во-вторых, появляется вкус и желание что-то сказать от себя. Мне кажется, очень перспективное направление — анимация. Есть несколько студий, которые работают в этой области. В режиссуре есть интересные ребята, и радует то, что они пробуют сами какие-то интересные зарисовки»,

— рассказал продюсер Дмитрий Табарчук.

Дальнейшая программа мероприятий также будет насыщенной. Сегодня, 23 апреля, в ЧелГУ участников конкурса ждет образовательная программа с мастер-классами и лекциями.

«Я, конечно, безумно рад всех приветствовать в Челябинске на „Студенческом ТЭФИ“. Хочу сказать, здесь, как в Олимпиаде, наверное, проигравших быть не может, потому что, если вы здесь оказались, вы уже победители. И остается только сохранить этот креатив, блеск в глазах и желание творить, чтобы это смотрели все»,

— отметил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

В среду, 24 апреля, образовательная программа продолжится на площадке ЮУрГУ, а вечером того же дня станут известны победители конкурса. Всероссийский телевизионный конкурс «Студенческий ТЭФИ» проводится с целью выявления и поощрения наиболее значимых студенческих работ и студентов.