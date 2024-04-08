В Челябинске стартовал форум «Навигаторов Детства»

В течение трех дней 500 человек будут обмениваться опытом воспитательной работы

Форум советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями «Навигаторы Детства» собрал в Челябинске 500 участников. В течение трех дней 470 педагогов и 30 родителей со всей области будут обмениваться опытом, знакомиться с новыми методиками в воспитательной деятельности, вырабатывать новые решения и способы их внедрения, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Старт форуму дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Приветствуя участников, глава региона прежде всего отметил энергетику зала.

«Такое ни с чем не перепутаешь — когда люди настроены на эффективную командную работу. А это означает, что эти люди были правильно определены, выбраны, ведь дети очень чутко реагируют на искренность взрослых, задача которых объединить, зажечь, вовлечь. Без личной глубокой заинтересованности взрослых, без вовлечения, без инициативы ничего не получится. Вот это важно», — отметил Алексей Текслер.

Кстати, отбор для участия в форуме был серьезный: нужно было записать видео в одной из двух номинаций на выбор — «Как дети видят наставника» и «Центр детских инициатив» (такой сейчас есть в каждой школе), представить его в соцсети, авторы лучших роликов получили приглашение участвовать в мероприятии.

Участников ждут три дня насыщенной работы: дискуссии, мастер-классы, мотивационные встречи с представителями творческих направлений, интеллектуальные игры и многое другое. Так, в рамках форума пройдет дискуссионная площадка с участием министра образования и науки Виталия Литке.

Также мастер-классы для педагогов проведут начальник Федерального центра «Профилактика» Института изучения детства, семьи и воспитания Ирина Бобровская, руководитель проекта «Команда ПРОФИ» Дмитрий Машин, директор Росдетцентра Александр Кудряшов, зампред правления «Движения Первых» по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Соня Погосян и другие.

Директор Росдетцентра Александр Кудряшов также отметил энергетику и атмосферу форума.

«Для меня особая честь присутствовать сегодня здесь, потому что три года назад „Новая философия воспитания“ началась с десяти регионов страны, в числе которых была и Челябинская область. Вы являетесь проводниками смыслов, создаете воспитательное пространство и невероятную галактику возможностей для наших детей, являетесь авангардом происходящих сейчас позитивных изменений», — отметил он.

«Для молодежи в стране созданы широкие возможности — во многом благодаря личному вниманию к этой теме президента России Владимира Путина. У нас в области формируется максимально комфортная, развивающая среда для молодежи, а навигаторами в этом процессе являются советники директоров школ и колледжей — наш регион одним из первых включился в эту работу. Создаем всю необходимую инфраструктуру, чтобы ребята могли реализовать себя в учебе, науке, творчестве, спорте, общественной деятельности. Рад, что к работе форума подключились федеральные коллеги и представители региональных организаций, включенных в работу с детьми и молодежью. Замечательно, что среди участников есть активисты Движения Первых, которые уже окончили школу и стали студентами, но по-прежнему остаются частью большой региональной команды. Очень важно сохранять такую преемственность, воспитывать новых лидеров. Здорово, что родители в этот процесс включаются. Пусть все, что вы делаете, приносит удовлетворение и добрые плоды», — напутствовал участников Алексей Текслер.

Всего в Челябинской области работают почти 900 советников директоров по воспитанию более чем в 600 образовательных организациях. К этой работе активно подключились первичные организации реготделения Движения Первых, которых сейчас в области почти тысяча. Они продолжают открываться в школах, организациях СПО, вузах, на предприятиях, в молодежных пространствах.