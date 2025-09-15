В Челябинске стало на километр деревьев больше

Участниками акции фонда «Зеленый театр» стали, в том числе, сотрудники Первого областного медиахолдинга

На Северо-Западе Челябинска продолжается высадка деревьев на Аллее героев. Здесь, по южной стороне проспекта Победы, накануне Дня города облагородили почти километровый участок от улицы Салавата Юлаева до Чичерина. Масштабную акцию организовал фонд «Зеленый театр».

Ради будущего южноуральской столицы усилия объединили и дети, и взрослые. Они высадили на аллее десятки елей.

По словам председателя фонда Вячеслава Бежина, на сегодня добровольцы посадили в городе уже более 3 тысяч саженцев.

Мероприятие уже много лет поддерживает медиахолдинг «Первый областной». В этом году в акции приняла участие генеральный директор холдинга Анна Воронова.

«Мы верим в силу примера и хотели бы, чтобы наш зритель видел, насколько важно поддерживать экологию. Очень важная работа, жители ее поддерживают, и мы видим эту отдачу, поэтому мы не могли не принять участие в высадке саженцев на Аллее героев», — отметила Анна Воронова.