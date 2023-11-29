Сегодня, 29 ноября, на Шершневском водохранилище в Челябинске прошла совместная тренировка сотрудников Поисково-спасательной службы на водных объектах и МЧС России по региону по алгоритму отработки помощи людям, провалившимся под лед.

Ежегодно в период становления льда риск провала людей и техники возрастает многократно. Только в ноябре жертвами водной стихии уже стали несколько человек, в том числе ребенок.

«В группу риска в первую очередь входят рыбаки и детвора. Процесс ледостава идет медленно, на большинстве водоемов его толщина не превышает 5—7 см, что критически опасно для нахождения на нем человека», — прокомментировал государственный инспектор Центра ГИМС Николай Орлов.спас (1).jpg
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Необходимо помнить, что правила охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области запрещают:

— выход на лед в местах, не оборудованных для этих целей, и в местах, где выставлены запрещающие знаки;

— катание на коньках на водных объектах вне установленных мест;

— выезд на лед, передвижение по льду и стоянку транспортных средств (в том числе мотоциклов, снегоходов, гужевых повозок, саней).

Нарушение правил влечет наложение штрафа на физических лиц в размере до двух тысяч рублей, на должностных лиц — до пяти тысяч рублей, на юридических лиц — до 15 тысяч рублей.

Если случилось так, что во время прогулки или рыбалки вы провалились под лед, необходимо раскинуть руки в стороны и зацепиться за кромку льда. В горизонтальном положении попытайтесь лечь грудью на край покрытия и поочередно забросить на поверхность ноги. К берегу необходимо добираться осторожно, ползком.

Если вы стали свидетелем несчастного случая, найдите палку, веревку или сделайте трос из шарфов, ремней, одежды. Ползком добирайтесь в сторону полыньи, остановитесь в нескольких метрах от проймы и бросьте пострадавшему веревку. О происшествии необходимо сообщать по номеру экстренных служб 112. В Главном управлении МЧС России по Челябинской области также круглосуточно действует телефон доверия: 8 (351) 239-99-99.