В Челябинске состоялся праздничный ифтар в честь дня рождения Зайнуллы Расулева

В этом году дата выпала на священный месяц Рамадан, поэтому обряд вечернего приема пищи раздвинул привычные рамки

Башкирский Курултай Челябинской области устроил праздничный ифтар в честь 192-го дня рождения известного мусульманского просветителя Зайнуллы Расулева. В этом году дата выпала на священный месяц Рамадан, поэтому обряд вечернего приема пищи после дневного поста раздвинул привычные рамки и вышел за пределы мечетей и домов. На ифтаре побывали корреспонденты ИА «Первое областное».

Последние лучи солнца, светило уходит за горизонт под нежную мелодию курая, вечерний намаз — с благодарностью Всевышнему за еще один день, за Его милость и щедрость, и можно «открыть рот» — так переводится «ифтар» с башкирского.

На столах много традиционной еды, но начинают ифтар традиционно с глотка чистой воды и финика.

Хозяин вечера, председатель исполкома ЧООО «Башкирский Курултай» Амур Хабибуллин, приветствует гостей, среди которых не только родня, но также муфтий Уральского федерального округа Ринат хазрат Раев, представители областного правительства и Заксобрания, первые лица генконсульств Узбекистана и Казахстана в Екатеринбурге.

«Мы впервые делаем такой общий ифтар на территории Челябинской области. Обычно мусульмане собираются при мечетях или приглашают близких к себе. Мы тоже сегодня пригласили друзей — друзей нашей организации: здесь и руководители органов государственной власти, и руководители муниципальных образований, и представители Ассамблеи народов Челябинской области, и гости из-за рубежа. Ифтар — это поистине время сближения. Не только мусульман, но людей всех вероисповеданий. Сегодняшняя встреча — один из способов объединения, укрепления даже межнационального согласия», — говорит Амур Хабибуллин.

Рамадан — это время очищения во всех смыслах: и физического, и духовного, это время сокровенного. Поэтому он признается, что благодарен каждому, кто пришел разделить этот вечерний прием пищи.

«Вы знаете, когда встречаются друзья и когда начинают общаться между собой, я думаю, что им без разницы, какого они вероисповедания. И сегодняшнее мероприятие это подчеркивает. Сегодня здесь люди разных национальностей, я думаю, в чем-то разных взглядов, но мы вместе — и благодарны друг другу», — добавляет Амур Хабибуллин.

Первый секретарь генконсульства Казахстана в Екатеринбурге Батыргали Тулегенов тоже признается: для него было необычно и непривычно посетить ифтар на выезде, но он об этом не пожалел:

«Но я рад приехать в Челябинск — ради таких уважаемых людей, как председатель исполкома Курултая. Видно, что организатор обо всем позаботился, а прибытие на праздник руководства области, администрации города придало данному вечеру особый колорит. Для меня это свидетельство того, что Башкирский Курултай — на хорошем счету в регионе, признак уважения и признания того, что общественная организация вносит свой заметный вклад в жизнь области».

Генконсул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Жахонгир Парманов также рад, что приехал в Челябинск в этот вечер:

«Я хочу выразить самую глубокую благодарность организаторам мероприятия, особенно Амуру Габидулловичу. Мы в Челябинске бываем с удовольствием, этот город нас всегда очень тепло принимает. И этот ифтар сегодня поистине объединяет народы».

Важность подобных неформальных встреч представителей разных культурных центров оценил вице-губернатор Челябинской области Роман Воллерт:

«Для правительства Челябинской области это один из приоритетов — обеспечить равные возможности, максимальное взаимодействие между представителями различных национальностей. Вот этот момент единения, момент братства — это принципиальная такая важная стратегическая позиция правительства. Но и если говорить не как чиновник, а просто как обычный человек, мне очень приятно здесь находиться, тем более что рядом мои коллеги, но мы не на очередном совещании, а просто за дружеским столом можем по-простому какие-то вещи проговорить, так сказать, без галстуков — в духе дружбы и абсолютного взаимопонимания».