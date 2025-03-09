В Челябинске состоялся общегородской чин Торжества Православия

На богослужении в Свято-Симеоновском кафедральном соборе собралось все духовенство Челябинской епархии во главе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием

Сегодня, 9 марта, в Челябинске состоялся чин Торжества Православия. Наш фотокорреспондент Людмила Ковалева побывала в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Праздник Торжества Православия учрежден после событий Вселенского собора 843 года и всегда приходится на первый воскресный день Великого поста. В тот год, чуть более чем за столетие до Крещения Руси, на Вселенском соборе полностью отвергли еретическое учение, называемое иконоборчеством. Состоялось восстановление почитания святых икон.

Сегодня мы отмечаем праздник Торжества Православия в более широком смысле. Богослужение в этот день олицетворяет единство Церкви, ее незыблемую верность трем важнейшим принципам: традициям, канонам и истине веры. На празднике провозглашается анафема всем, кто отступает от этих основ, напоминая о своих духовных обязанностях и значимости православного наследия.

В этот день особое внимание уделяется памяти почивших православных. Своей верой и преданностью Богу они оставили нам светлый пример для подражания. В храме прозвучала молитва о многолетии для нынешнего духовенства, для нашей богохранимой страны, ее властей, воинства и всех православных христиан. Сердца и души верующих объединились в общей молитве о сохранении веры и единства.

Праздник Торжества Православия наполняет каждого надеждой и вдохновляет на праведный путь в служении Богу и ближним.

Великий пост продолжается. Пасха в нынешнем году выпадает на 20 апреля.