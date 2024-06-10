В Челябинске состоялось вручение творческой премии «Люди в белых халатах»

Мероприятие ежегодно организует Координационный совет женщин

Сегодня, 10 июня, в загородном комплексе «Березка» состоялось вручение премии «Люди в белых халатах». В мероприятии приняла участие учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Премия достаточно молодая — впервые ее присуждали в 2021 году. Медработники готовятся к ней с большим трепетом.

















«Координационный совет женщин при администрации Челябинска учредил эту замечательную премию. От каждого медучреждения города выступает один работник. Участники поют, танцуют — демонстрируют многообразхие талантов. Самое главное, что здесь царит дружественная приятная атмосфера. После локдауна идея реализовать премию видится очень правильной, тем более в преддверии Дня медицинского работника», — сказала Ирина Текслер.











В награждении участвуют не только медики, приготовившие творческие номера, но и наставники, передающие уникальный опыт молодым сотрудникам.











