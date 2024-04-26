В День 79-летия Великой Победы — 9 Мая — на площадь Революции в Челябинске выйдут военнослужащие и курсанты всех родов войск, бойцы МЧС и кинологи, пройдет военная техника.
Напомним, что генеральная репетиция пройдет 7 мая, на этот день запланировано ограничение движения транспорта.
Ранее в Челябинске вышли волонтеры с «букетами» георгиевских ленточек в руках. Их будут раздавать жителям и гостям города в течение нескольких дней до праздника 9 Мая. Как прошел первый день всероссийской акции — в нашем фоторепортаже.