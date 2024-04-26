В Челябинске состоялась вторая репетиция парада Победы

Фоторепортаж с площади Революции

Челябинские военные прошли торжественным маршем по площади Революции. За репетицией наблюдал фотокорреспондент ИА «Первое областное» Дмитрий Сопильняк.

В День 79-летия Великой Победы — 9 Мая — на площадь Революции в Челябинске выйдут военнослужащие и курсанты всех родов войск, бойцы МЧС и кинологи, пройдет военная техника.

Напомним, что генеральная репетиция пройдет 7 мая, на этот день запланировано ограничение движения транспорта.