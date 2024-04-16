В Челябинске состоялась премьера мюзикла «ДюймOVER»

Известную историю в неожиданном ракурсе показали дети

Сегодня, 16 апреля, в ДК «Станкомаш» состоялась премьера театрализованного мюзикла «ДюймOVER», созданного при поддержке «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Мероприятие посетила учредитель Фонда Ирина Текслер.









Мюзикл стал авторской постановкой клубного формирования Студии мюзикла «В такт», которая была создана во Дворце культуры «Станкомаш» в марте 2022 года. Участники студии являются лауреатами городских и областных конкурсов, выступают на районных и городских концертных площадках. Театрализованный мюзикл «ДюймOVER» показывает известную сказку о крошечной девочке в неожиданном ракурсе. В режиссерской версии Лягушка, мадам Жабэ — хозяйка модного Дома моделей. Крот — спонсор модных показов, а Дюймовочка — самый талантливый модельер. Постановка подсвечивает проблемы добра и зла, дружбы и верности, интеллектуальной собственности и творчества.





















Спонсорская помощь при подготовке премьеры мюзикла была оказана некоммерческой организацией «Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Деньги направили на пошив костюмов и покупку аксессуаров для спектакля.











